Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ветеринары рассказали о вреде авокадо и винограда для домашних животных 0 66

В мире животных
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ветеринары рассказали о вреде авокадо и винограда для домашних животных

Домашние питомцы нередко подбирают упавшие на пол продукты. Некоторые из них могут представлять опасность для здоровья как кошек, так и собак.

 

Авокадо

Авокадо содержит токсичное вещество под названием персин, которое может вызвать сердечный приступ у кошек и собак.

Кости

Кости могут нанести вред пищеварительной системе питомца. Кроме того, если кость окажется слишком крупной, это может привести к удушью при попытке ее проглотить.

Кофе и шоколад

Эти продукты представляют собой серьезную угрозу для здоровья животных. В какао, кофейных зернах и некоторых орехах содержится метилксантин, который может вызывать рвоту, диарею, удушье, гиперактивность, нарушения сердечного ритма, тремор и судороги. В самых тяжелых случаях это вещество может привести к гибели питомца.

Виноград и изюм

В этих продуктах содержатся микотоксины, способные разрушать печень и почки животных. У собаки, например, после употребления даже небольшой горсти может повыситься кровяное давление.

Лук и чеснок

Эти продукты крайне опасны для кошек: их употребление в больших количествах может вызвать анемию у этих животных.

Молоко

Несмотря на распространенное мнение, молоко не является полезным продуктом для кошек. У взрослых кошек и собак отсутствует фермент, необходимый для расщепления молочного сахара, что может привести к рвоте, диарее и другим расстройствам желудочно-кишечного тракта.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как установить контакт с вашим котом: секреты общения
Изображение к статье: Телепередачи, которые предпочитают собаки - исследование
Изображение к статье: Пернатые спутники: какие птицы лучше всего подходят для содержания в домашних условиях?
Изображение к статье: Почему австралийцы не любят брамби?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Метод Гарвардской тарелки: как питаться сбалансированно без диет и запретов
Люблю!
Изображение к статье: Анастасия Юрьевна не даст себя в обиду. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности
Бизнес
Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео