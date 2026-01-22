Домашние питомцы нередко подбирают упавшие на пол продукты. Некоторые из них могут представлять опасность для здоровья как кошек, так и собак.

Авокадо

Авокадо содержит токсичное вещество под названием персин, которое может вызвать сердечный приступ у кошек и собак.

Кости

Кости могут нанести вред пищеварительной системе питомца. Кроме того, если кость окажется слишком крупной, это может привести к удушью при попытке ее проглотить.

Кофе и шоколад

Эти продукты представляют собой серьезную угрозу для здоровья животных. В какао, кофейных зернах и некоторых орехах содержится метилксантин, который может вызывать рвоту, диарею, удушье, гиперактивность, нарушения сердечного ритма, тремор и судороги. В самых тяжелых случаях это вещество может привести к гибели питомца.

Виноград и изюм

В этих продуктах содержатся микотоксины, способные разрушать печень и почки животных. У собаки, например, после употребления даже небольшой горсти может повыситься кровяное давление.

Лук и чеснок

Эти продукты крайне опасны для кошек: их употребление в больших количествах может вызвать анемию у этих животных.

Молоко

Несмотря на распространенное мнение, молоко не является полезным продуктом для кошек. У взрослых кошек и собак отсутствует фермент, необходимый для расщепления молочного сахара, что может привести к рвоте, диарее и другим расстройствам желудочно-кишечного тракта.