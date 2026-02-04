Большинство пустынных животных проводят значительное время под землей и активны преимущественно ночью, что позволяет им избегать перегрева. Влага им необходима редко и в небольших количествах. Они извлекают ее из растительности, на которой питаются, например, из мясистых кактусов.

Песчанки, обитающие в пустынных условиях, получают достаточно жидкости даже из зерен и корней. Пища этих грызунов, хранящаяся в их норах, впитывает влагу из воздуха, который они выдыхают.

Песчанки могут прожить всю жизнь, не утоляя жажду водой. В целом, в местах, где отсутствуют источники воды, встречается лишь ограниченное количество видов млекопитающих.