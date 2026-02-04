Если под зубами понимать любые твердые структуры, находящиеся в ротовой полости и предназначенные для измельчения пищи, то рекордсменами являются брюхоногие моллюски. У них имеется специальный орган — радула, по своему строению и функции напоминающий терку. У виноградной улитки на радуле насчитывается около 25 000 хитиновых зубчиков, а у некоторых её сородичей — до 75 000.

Если же рассматривать зубы в более узком смысле, как костные образования определенной структуры (зубы позвоночных животных), то наибольшее количество зубов наблюдается у акул. В пасти акул зубы расположены в несколько рядов, и общее их количество может достигать 3000 — именно столько зубов у белой акулы.