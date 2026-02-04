Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кто обладает наибольшим количеством зубов? 0 85

В мире животных
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кто обладает наибольшим количеством зубов?

Моллюски.

 

Если под зубами понимать любые твердые структуры, находящиеся в ротовой полости и предназначенные для измельчения пищи, то рекордсменами являются брюхоногие моллюски. У них имеется специальный орган — радула, по своему строению и функции напоминающий терку. У виноградной улитки на радуле насчитывается около 25 000 хитиновых зубчиков, а у некоторых её сородичей — до 75 000.

Если же рассматривать зубы в более узком смысле, как костные образования определенной структуры (зубы позвоночных животных), то наибольшее количество зубов наблюдается у акул. В пасти акул зубы расположены в несколько рядов, и общее их количество может достигать 3000 — именно столько зубов у белой акулы.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ветеринар раскрыла, почему кошки оставляют «лужи» в обуви, а не мстят
Изображение к статье: Кот отдал жизнь, чтобы спасти хозяйку от огненной беды
Изображение к статье: Китаянка завещала 2,8 миллиона долларов своим любимцам
Изображение к статье: Собачьи уши подобны локатору, Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Может само пройдет? Новая реформа Минздрава Латвии: больницы есть, а врачей в них нет Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: Может само пройдет? Новая реформа Минздрава Латвии: больницы есть, а врачей в них нет Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео