Черноногая кошка — самый маленький и, возможно, самый уязвимый хищник Африки. При весе до 2,5 кг и рекордной охотничьей эффективности (успешнее льва) она ведёт скрытный ночной образ жизни, а днём укрывается в норах.

Новое исследование показало, что выживание вида критически зависит от зайцев-прыгунов: именно их покинутые норы самки используют для выращивания котят, меняя убежища почти ежедневно, чтобы избежать хищников. Радиомониторинг и лидар зафиксировали, что без этих нор самки становятся в разы уязвимее.

Проблема в том, что ареал Felis nigripes на 90 % совпадает с частными фермами, где зайцев могут отстреливать, а самих кошек — случайно травить при борьбе с шакалами. Низкая репродуктивная способность (максимум два котёнка в год) и распространённый амилоидоз делают популяцию численностью около 10 000 особей крайне чувствительной к потерям.

Спасти миниатюрного хищника можно только сохраняя его «архитекторов» и убеждая фермеров, что кошка, не трогающая скот, заслуживает внимания и защиты.