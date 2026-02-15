Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Крошечный пушистый шарик: самая смертоносная кошка планеты 1 884

В мире животных
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Крошечный пушистый шарик: самая смертоносная кошка планеты

Черноногая кошка — самый маленький и, возможно, самый уязвимый хищник Африки. При весе до 2,5 кг и рекордной охотничьей эффективности (успешнее льва) она ведёт скрытный ночной образ жизни, а днём укрывается в норах.

Новое исследование показало, что выживание вида критически зависит от зайцев-прыгунов: именно их покинутые норы самки используют для выращивания котят, меняя убежища почти ежедневно, чтобы избежать хищников. Радиомониторинг и лидар зафиксировали, что без этих нор самки становятся в разы уязвимее.

Проблема в том, что ареал Felis nigripes на 90 % совпадает с частными фермами, где зайцев могут отстреливать, а самих кошек — случайно травить при борьбе с шакалами. Низкая репродуктивная способность (максимум два котёнка в год) и распространённый амилоидоз делают популяцию численностью около 10 000 особей крайне чувствительной к потерям.

Спасти миниатюрного хищника можно только сохраняя его «архитекторов» и убеждая фермеров, что кошка, не трогающая скот, заслуживает внимания и защиты.

Читайте нас также:
#экология #защита животных
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    15-го февраля

    Какая добрая и красивая))

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему у кошек наблюдаются залысины на ушах?
Изображение к статье: Розовый слон: познакомьтесь с самым необычным детенышем Африки
Изображение к статье: Почему некоторые кошки не мурлыкают
Изображение к статье: Тайна природы: почему обезьяны не становятся людьми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео