Большую белую акулу часто называют самым грозным хищником океана. «Вершина пищевой цепочки», «бесшумный убийца»... Однако природа вновь демонстрирует, что даже абсолютные хищники могут стать жертвами. В этой статье мы расскажем, что происходит, когда косатка нападает на акулу.

Белые акулы и косатки — два крайне опасных хищника, которые благодаря своим размерам относятся к категории морских супер-хищников. Эта группа организмов занимает верхние позиции в пищевой цепочке среди хищников, что означает, что их численность не контролируется другими хищниками. Но могут ли они в какой-то момент стать жертвой? Например, может ли косатка напасть на акулу, и к каким последствиям это приведет?

Белая акула: особенности

Белая акула (кархародон) является крупнейшей из ныне существующих хищных хрящевых рыб и считается самой опасной. Идеальная форма ее тела, адаптированная для жизни в воде, позволяет развивать высокую скорость и маневренность. Обширная пасть с острыми зубами наносит жертве смертельные повреждения, легко перекусывая кости и хрящи.

Размер взрослой белой акулы составляет 4-5 метров, а масса колеблется от 680 до 1100 кг. В 2007 году ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) провели исследование акульего черепа с использованием компьютерной томографии, что позволило создать модель для оценки силы и динамики укуса. В 2008 году они провели эксперимент, который показал, что сила укуса белой акулы длиной 2,5 метра и массой 240 кг может достигать 3131 Н, в то время как у акулы длиной 6,4 метра и массой 3324 кг она составляет 18216 Н.

У этого хищника практически нет естественных врагов, за исключением взрослых косаток.



Косатка: особенности

Косатки — крупнейшие плотоядные дельфиновые, отличающиеся от других дельфинов контрастным черно-белым окрасом. Они превосходят белых акул по размеру: самцы косаток могут достигать 10 метров в длину и весить до 8 тонн, а самки — до 8,7 метра.

Однако угроза для белых акул исходит не от всех косаток. Ихтиологи, изучая образ жизни и поведение косаток в океане, условно разделили их на две группы — резидентные и транзитные.

Резидентные косатки предпочитают жить в семьях и ведут оседлый образ жизни. Их охота также организована и коллективна. На белую акулу этот вид косаток может напасть, если стаду угрожает реальная опасность, например, если в нем находятся детеныши или слабые особи, которые могут стать легкой добычей для акул.

Транзитные косатки более агрессивны и плотоядны. Их жертвами часто становятся водные млекопитающие и акулы.



Кто сильнее — акула или косатка?

При появлении стаи косаток белая акула предпочитает избегать столкновения, но в случае с одиночными особями ее инстинкт самосохранения может подвести. Даже уплывающую акулу косатке не составит труда догнать.

В бою с акулами косатка может использовать различные тактики — наносить сильные удары в незащищенные жаберные щели или действовать как тараном, врезаясь в бок хищницы. Охотничьи приемы могут варьироваться в зависимости от конкретной популяции косаток.

Старшие особи передают свои навыки и охотничий опыт, накопленный за жизнь, своему потомству. Поэтому молодые косатки действуют, основываясь на этих знаниях.

Можно утверждать, что главное преимущество косаток над белыми акулами заключается в их интеллекте, который позволяет им совершать сложные организованные действия, адаптируясь к конкретной ситуации.

Океанолог Элтон Полли рассказал о том, как стая косаток преследует больших белых акул у берегов Южной Африки. Эта встреча произошла близ острова Сил в заливе Моссел, где обитает около 3000 бурых морских котиков.

Из-за обилия пищи (включая других диких животных, таких как пингвины) это место стало популярным для охоты больших белых акул, а также для туристов, желающих увидеть этих удивительных существ. Однако на этот раз косатки испортили акулам всю охоту. Исследователи не могут точно сказать, было ли это целенаправленное нападение стаи или же просто совпадение, но очевидно одно: в конфликтах между большой белой акулой и косаткой у последней есть определенное преимущество.

Это подтверждается рядом недавних исследований, посвященных рациону морских хищников. Изучая выброшенные на берег туши акул, океанологи заметили, что косатки любят лакомиться их печенью, что объясняет их стремление к атаке, заметив свое любимое лакомство.