Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему влюбленные японские тараканы отгрызают друг у друга крылья 0 151

В мире животных
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему влюбленные японские тараканы отгрызают друг у друга крылья

Для японских лесных тараканов Salganea taiwanensis характерны моногамия и крепкие отношения в паре до конца жизни, что довольно редко встречается в дикой природе.

Однако, когда ученые присмотрелись к жизни этих созданий, то обнаружили, что рядом с удивительной тараканьей любовью притаился натуральный каннибализм.

Оказалось, что после спаривания тараканы начинают грызть крылья друг друга. Вскоре остаются лишь «культи», на которых улететь от супруга уже попросту невозможно.

В рамках исследования велись наблюдения за 24 тараканьими семейными союзами в японских лесах. Ученые заметили, что партнеры обгрызали крылья поочередно, при этом ни один не сопротивлялся. Полевые исследования показали, что крылья свыше 99 % тараканов пострадали или вовсе были съедены во время таких отношений.

Остается загадкой, зачем насекомые делают это. Возможно, таким образом они действительно добиваются взаимной верности.

Читайте нас также:
#Япония #насекомые #природа #отношения #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ветеринары объяснили, почему у собак появляется перхоть
Изображение к статье: Семь продуктов, которые нельзя давать кошкам: мнение эксперта
Изображение к статье: Ветеринар объяснил, как часто следует купать сфинкса
Изображение к статье: В эти выходные Рижский зоопарк приглашает на бесплатную экскурсию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 фильмов марта 2026, которые заставят задуматься о жизни и судьбе
Культура &
Изображение к статье: Прошел пикет против искоренения русского языка в обслуживании клиентов
Политика
Изображение к статье: «Я хочу свободы для народа Ирана» - Трамп
В мире
1
Изображение к статье: Лидеры ЕС всерьез обеспокоены событиями на Ближнем Востоке
В мире
1
Иконка видео
В мире
11
Изображение к статье: Любимцем женщин он оставался до конца своих дней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: 5 фильмов марта 2026, которые заставят задуматься о жизни и судьбе
Культура &
Изображение к статье: Прошел пикет против искоренения русского языка в обслуживании клиентов
Политика
Изображение к статье: «Я хочу свободы для народа Ирана» - Трамп
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео