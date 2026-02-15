Для японских лесных тараканов Salganea taiwanensis характерны моногамия и крепкие отношения в паре до конца жизни, что довольно редко встречается в дикой природе.

Однако, когда ученые присмотрелись к жизни этих созданий, то обнаружили, что рядом с удивительной тараканьей любовью притаился натуральный каннибализм.

Оказалось, что после спаривания тараканы начинают грызть крылья друг друга. Вскоре остаются лишь «культи», на которых улететь от супруга уже попросту невозможно.

В рамках исследования велись наблюдения за 24 тараканьими семейными союзами в японских лесах. Ученые заметили, что партнеры обгрызали крылья поочередно, при этом ни один не сопротивлялся. Полевые исследования показали, что крылья свыше 99 % тараканов пострадали или вовсе были съедены во время таких отношений.

Остается загадкой, зачем насекомые делают это. Возможно, таким образом они действительно добиваются взаимной верности.