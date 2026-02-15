Baltijas balss logotype
Собака придумала, как обманом получать вкусняшки от хозяйки 0 309

В мире животных
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Собака придумала, как обманом получать вкусняшки от хозяйки

Большинство владельцев собак готовы рассказывать о своих питомцах часами, часто эти рассказы представляют собой забавные истории о жизни братьев наших меньших. В интернете подобные статьи и видеоролики также вызывают интерес.

Так, например, американка Шерил рассказала изданию The Dodo о своей собаке Дакоте. Дакота — немолодая собака, по собачьим меркам ее возраст можно считать преклонным, 12 лет. Хозяйка проживает в собственном доме, и для удобства выгула любимцы она установила на входной двери специальную дверку для собак.

Дакота не слишком радостно отнеслась к нововведению, дверка поначалу пугала ее. Шерил решила поощрять животное, и собака всякий раз получала лакомство, когда, переступив через волнение, пользовалась дверкой.

Спустя некоторое время женщина заметила странность: Дакота слишком часто стала выходить на прогулку. Присмотревшись, хозяйка поняла, что ее собака просто обманывает ее, чтобы получить заветную «вкусняшку». Оказалось, что Дакота просто выходит через свою дверь и сидит на крыльце некоторое время, а потом как ни в чем не бывало заходит обратно и ждет поощрения.

Раскусив коварный план любимицы, хозяйка не перестала угощать ее — Шерил очень веселит эта ситуация. По словам женщины, она не может устоять перед очаровательной и хитрой Дакотой.

#домашние животные #собаки #обман #развлечения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
