Большинство владельцев собак готовы рассказывать о своих питомцах часами, часто эти рассказы представляют собой забавные истории о жизни братьев наших меньших. В интернете подобные статьи и видеоролики также вызывают интерес.

Так, например, американка Шерил рассказала изданию The Dodo о своей собаке Дакоте. Дакота — немолодая собака, по собачьим меркам ее возраст можно считать преклонным, 12 лет. Хозяйка проживает в собственном доме, и для удобства выгула любимцы она установила на входной двери специальную дверку для собак.

Дакота не слишком радостно отнеслась к нововведению, дверка поначалу пугала ее. Шерил решила поощрять животное, и собака всякий раз получала лакомство, когда, переступив через волнение, пользовалась дверкой.

Спустя некоторое время женщина заметила странность: Дакота слишком часто стала выходить на прогулку. Присмотревшись, хозяйка поняла, что ее собака просто обманывает ее, чтобы получить заветную «вкусняшку». Оказалось, что Дакота просто выходит через свою дверь и сидит на крыльце некоторое время, а потом как ни в чем не бывало заходит обратно и ждет поощрения.

Раскусив коварный план любимицы, хозяйка не перестала угощать ее — Шерил очень веселит эта ситуация. По словам женщины, она не может устоять перед очаровательной и хитрой Дакотой.