У животных передние конечности в первую очередь служат для передвижения, и их эффективность достигается при равномерной работе обеих лап. Однако в ситуациях, когда необходимо достать что-то с поверхности, некоторые кошки предпочитают использовать правую лапу, в то время как другие отдают предпочтение левой.

Если же доступ к цели затруднен — например, когда она находится с «неудобной» стороны — животное без труда переключается на «нелюбимую» лапу. При этом многие особи (по некоторым данным, около 25% кошек) являются амбидекстрами, то есть способны одинаково эффективно использовать обе лапы.