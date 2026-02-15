Случаи самоубийств у овдовевших лебедей и скорпионов, оказавшихся в огненном кольце, представляют собой лишь миф. Тем не менее, животные иногда совершают поступки, которые приводят к их гибели: киты и дельфины выбрасываются на берег, лемминги прыгают в море, копытные падают в пропасть, ночные насекомые устремляются к огню, а домашние кошки выпадают из окон.

Определить намерения животных невозможно, особенно после их смерти. Однако, судя по косвенным признакам, такие действия всегда являются неосознанным стремлением к самоуничтожению, а результатом роковых ошибок — либо в ориентации, либо в оценке своих возможностей.