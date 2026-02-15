В период новогодних праздников в Китае наблюдается рост спроса на услуги по передержке и выгулу домашних животных, что привело к увеличению цен на такие сервисы примерно на 30%.

В частности, цена за передержку собак достигает 1299 юаней в день, что сопоставимо с тарифами на размещение в пятизвездочном отеле. Об этом сообщает специализированный портал о домашних животных «Янчунван» (养宠网).





Во время новогодних праздников в Китае принято возвращаться на родину и навещать родителей, которые зачастую проживают в других городах. При этом домашних питомцев стараются не брать с собой, поскольку длительная поездка и переполненный транспорт могут вызвать у животных значительный стресс. Поэтому в новогодние каникулы наблюдается рост спроса на услуги по выгулу, кормлению и размещению питомцев.

В этом году интерес к таким сервисам особенно высок, что привело к тому, что «цены взлетели до небес», отмечает издание. Также значительно расширился ассортимент предлагаемых услуг. Помимо основного ухода, гостиницы для животных предлагают владельцам целый ряд дополнительных опций, таких как массаж, купание, музыкальное сопровождение, прогулки на свежем воздухе, отдельные комнаты и видеозвонки с хозяевами.

Кроме того, в качестве отдельной услуги предлагается организация социальных взаимодействий с «похожими домашними животными того же размера и характера». Для кошек предусмотрены номера, оборудованные аквариумами, чтобы питомцы могли «наслаждаться наблюдением за рыбами». Владельцам также предоставляется круглосуточный доступ к видеокамерам для наблюдения за питомцем, а также регулярная отправка фотографий и видеозаписей от сотрудников гостиницы.

В среднем «VIP-размещение», предполагающее «ежедневное удовлетворение потребностей питомцев в развлечениях и играх», обходится владельцам в 400 юаней в день. Однако есть заведения, где стоимость передержки достигает 1299 юаней в день для собак и 899 юаней в день для кошек. В частности, это зоогостиница в Пекине, где хозяин сможет оставить собаку на все новогодние праздники за 10,3 тыс. юаней. Для сравнения, стоимость двухместного номера в пятизвездочном отеле в районе Чаоян (деловой центр Пекина) в новогодние праздники в среднем составляла 1030 юаней, отмечает издание.

Цены на услуги кормления домашних животных на дому варьируются от 20 до 50 юаней в день. Также за дополнительную плату с питомцем поиграют, почистят лоток и отправят фото владельцу.

Согласно «Белой книге индустрии домашних животных Китая за 2023/2024 год», в настоящее время в Китае зарегистрировано 51,75 млн домашних собак и 69,8 млн кошек, что на 1,1% больше по сравнению с прошлым годом.