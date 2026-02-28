Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему кошки виляют тазом перед броском? 0 37

В мире животных
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки виляют тазом перед броском?

Многие владельцы домашних животных замечают, что перед прыжком кошка иногда виляет тазом. При этом животное прижимается к земле и прижимает уши.

Хотя официальные исследования этого явления не проводились, ученый Джон Хатчинсон, профессор эволюционной биомеханики, высказал свои предположения. Он считает, что виляние хвостом может помочь кошке прижать задние лапы к земле для лучшего сцепления при прыжке. Повадка также может быть связана с подготовкой сенсорных систем и мышц к быстрому реагированию.

Помимо этого, подобное поведение может служить в качестве разминки для мышц. А может, это лишь своеобразное проявление возбуждения во время охоты.

Дикие кошачьи, в том числе львы и тигры, также демонстрируют подобное поведение перед атакой. С учетом одомашнивания кошек около 10 000 лет назад, изучение их поведения может дать интересные результаты.

Читайте нас также:
#домашние животные #животные #кошки #охота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Могут ли животные распознать человеческий страх? Исследование с лошадьми
Изображение к статье: В Японии появилась свинья, органы которой могут быть пересажены человеку
Изображение к статье: У медоносных пчёл есть собственный танцпол
Изображение к статье: Почему не все приматы эволюционировали в людей?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео