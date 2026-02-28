Многие владельцы домашних животных замечают, что перед прыжком кошка иногда виляет тазом. При этом животное прижимается к земле и прижимает уши.

Хотя официальные исследования этого явления не проводились, ученый Джон Хатчинсон, профессор эволюционной биомеханики, высказал свои предположения. Он считает, что виляние хвостом может помочь кошке прижать задние лапы к земле для лучшего сцепления при прыжке. Повадка также может быть связана с подготовкой сенсорных систем и мышц к быстрому реагированию.

Помимо этого, подобное поведение может служить в качестве разминки для мышц. А может, это лишь своеобразное проявление возбуждения во время охоты.

Дикие кошачьи, в том числе львы и тигры, также демонстрируют подобное поведение перед атакой. С учетом одомашнивания кошек около 10 000 лет назад, изучение их поведения может дать интересные результаты.