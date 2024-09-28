Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после удара ЦАХАЛ по ливанской столице выразил сожаление в связи с тем, что "похоже, никто не в состоянии остановить" Биньямина Нетаньяху". Утром в субботу Армия обороны Израиля атаковала десятки объектов на юге Ливана.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предупредил, что Ближний Восток движется к "полномасштабной войне" после израильских авиаударов по штаб-квартире "Хезболлах" в столице Ливана Бейруте.

Выступая перед журналистами в Нью-Йорке после заседания Совета Безопасности ООН по Газе, Боррель выразил сожаление, что "похоже, ни одна сила не в состоянии остановить" Биньямина Нетаньяху, добавив, что премьер-министр Израиля полон решимости "любой ценой" уничтожать боевиков в Ливане и Газе.

Заявление Борреля прозвучало после того, как в пятницу вечером израильские военные нанесли "высокоточные удары" по штаб-квартире "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута, в результате которых по меньшей мере два человека погибли и десятки получили ранения.

Американские СМИ утверждают, что целью удара был лидер "Хезболлах" Хасан Насралла.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после удара ЦАХАЛ по штаб-квартире "Хезболлах" внезапно прервал свой визит в США и вернулся в Израиль.

Посольство Ирана в Бейруте осудило удары, заявив, что они "представляют собой серьезную эскалацию, которая меняет правила игры". При этом в начале этой недели президент Ирана Масуд Пезешкиан дал понять, что Тегеран не заинтересован в эскалации, заявив, что более масштабная война на Ближнем Востоке "не принесет никому пользы".

В Нью-Йорке Нетаньяху пообещал, что израильская кампания против "Хезболлах" будет продолжена, разрушив надежды на прекращение огня.

Утром в субботу израильские военные нанесли удары по десяткам объектов на юге Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что атаковали здания, где находились оружие и ракетные установки, направленные на Израиль.