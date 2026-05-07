Пламя в одном из владений в Олайнском крае уничтожило баню и жилой дом.

Дома в поселке построены близко друг к другу, поэтому в данном случае повезло с направлением ветра — огонь затронул только одно владение, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Соседи рассказывают, что в хозяйстве уже несколько дней проходила уборка территории и сжигание различного мусора, и, возможно, именно наведение порядка стало причиной пожара.

В плотно застроенном поселке Вайваду один из частных домов превратился в груду пепла и обгоревших деревянных конструкций. Местный житель Гунар вернулся с рыбалки, когда заметил, что над соседним участком поднялось более сильное пламя, чем он наблюдал в предыдущие дни.

Долгое время дом был нежилым, а люди начали приезжать туда сравнительно недавно. Вероятнее всего, попытки последних дней привести территорию в порядок и сжечь ненужные вещи стали причиной того, что сгорела значительная часть имущества. По словам местного жителя, огонь начался в сарае, а затем перекинулся на дом.

Пожарные тушили пламя примерно два с половиной часа. На территории сгорели баня и дом общей площадью 90 квадратных метров.