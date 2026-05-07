Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сжигали мусор на ветру, и вот чем это закончилось 0 913

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сжигали мусор на ветру, и вот чем это закончилось
ФОТО: скриншот видео TV3

Пламя в одном из владений в Олайнском крае уничтожило баню и жилой дом.

Дома в поселке построены близко друг к другу, поэтому в данном случае повезло с направлением ветра — огонь затронул только одно владение, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Соседи рассказывают, что в хозяйстве уже несколько дней проходила уборка территории и сжигание различного мусора, и, возможно, именно наведение порядка стало причиной пожара.

В плотно застроенном поселке Вайваду один из частных домов превратился в груду пепла и обгоревших деревянных конструкций. Местный житель Гунар вернулся с рыбалки, когда заметил, что над соседним участком поднялось более сильное пламя, чем он наблюдал в предыдущие дни.

Долгое время дом был нежилым, а люди начали приезжать туда сравнительно недавно. Вероятнее всего, попытки последних дней привести территорию в порядок и сжечь ненужные вещи стали причиной того, что сгорела значительная часть имущества. По словам местного жителя, огонь начался в сарае, а затем перекинулся на дом.

Пожарные тушили пламя примерно два с половиной часа. На территории сгорели баня и дом общей площадью 90 квадратных метров.

Читайте нас также:
#пожар #Латвия #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
1
1
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Что май цветущий нам готовит: этим знакам зодиака особенно повезет
Люблю!
Изображение к статье: Пожилая пара
Наша Латвия
Изображение к статье: «Лает против фашизма», - написано на песике, участвующем в пикете у Рижской Думы. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: ветер на море
Наша Латвия
Изображение к статье: Сегодня ночью в узких улочках Риги появятся рейсовые автобусы: куда поедут и сколько стоит Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Что май цветущий нам готовит: этим знакам зодиака особенно повезет
Люблю!
Изображение к статье: Пожилая пара
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео