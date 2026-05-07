Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названы главные факторы риска жировой болезни печени 0 464

Люблю!
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названы главные факторы риска жировой болезни печени

Ожирение, повышенное давление, высокий уровень липидов в крови, апноэ сна и гипотиреоз связаны с повышенным риском метаболической жировой болезни печени. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в Journal of Clinical and Translational Hepatology (JCTH).

Ученые проанализировали данные более 15 тысяч пациентов с этим заболеванием и 75 тысяч человек из контрольной группы. У людей с жировой болезнью печени значительно чаще встречались ожирение, диабет второго типа, гипертония, нарушения липидного обмена, остановки дыхания во сне и сниженная функция щитовидной железы.

Наиболее сильным фактором риска для большинства групп оказалось ожирение, особенно у людей младше 50 лет. Авторы также обнаружили, что метаболическая жировая болезнь печени чаще сочеталась с сердечно-сосудистыми осложнениями, циррозом, раком печени и повышенными печеночными ферментами.

Исследование подтверждает, что заболевание тесно связано с общим состоянием обмена веществ, пишет bb.lv. Контроль веса, давления и уровня сахара остаётся ключевым фактором снижения риска серьёзных осложнений.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Что май цветущий нам готовит: этим знакам зодиака особенно повезет
Люблю!
Изображение к статье: Пожилая пара
Наша Латвия
Изображение к статье: «Лает против фашизма», - написано на песике, участвующем в пикете у Рижской Думы. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео