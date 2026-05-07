Ожирение, повышенное давление, высокий уровень липидов в крови, апноэ сна и гипотиреоз связаны с повышенным риском метаболической жировой болезни печени. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в Journal of Clinical and Translational Hepatology (JCTH).

Ученые проанализировали данные более 15 тысяч пациентов с этим заболеванием и 75 тысяч человек из контрольной группы. У людей с жировой болезнью печени значительно чаще встречались ожирение, диабет второго типа, гипертония, нарушения липидного обмена, остановки дыхания во сне и сниженная функция щитовидной железы.

Наиболее сильным фактором риска для большинства групп оказалось ожирение, особенно у людей младше 50 лет. Авторы также обнаружили, что метаболическая жировая болезнь печени чаще сочеталась с сердечно-сосудистыми осложнениями, циррозом, раком печени и повышенными печеночными ферментами.

Исследование подтверждает, что заболевание тесно связано с общим состоянием обмена веществ, пишет bb.lv. Контроль веса, давления и уровня сахара остаётся ключевым фактором снижения риска серьёзных осложнений.