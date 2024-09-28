Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу, 28 сентября, заявила об уничтожении на юге Ливана командира ракетного подразделения "Хезболла" Мухаммеда Али Исмаила и его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила.

Утверждается, что вместе с ними было ликвидировано еще несколько командиров того же подразделения радикальной группировки, передает Deutsche Welle.

"Террорист Мухаммед Али Исмаил несет ответственность за организацию многочисленных террористических атак против государства Израиль, включая ракетный обстрел израильской территории и запуск ракеты класса "земля-земля" по центральной части Израиля в среду", – отмечается в Telegram-канале ЦАХАЛа.

Ранее израильские военные отчитались о нанесении удара по центральному штабу "Хезболла" в пригороде ливанской столицы Бейрута. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что штаб-квартира "Хезболла" была намеренно построена под жилыми домами в районе Дахия.

Ряд израильских СМИ сообщает, что с высокой вероятностью в результате авиаудара был убит лидер "Хезболлах" Хасан Насралла. В частности, газета The Times of Israel приводит слова израильского чиновника: "Очень трудно представить себе, что он выживет после такого удара". Однако информагентства Reuters и AFP со ссылкой на источники в радикальной группировке передают, что Насралла жив. Иранское агентство Tasnim также утверждает, что лидер группировки находится в "безопасности".

По предварительным данным ливанского Минздрава, в результате израильской атаки 27 сентября два человека погибли, еще 76 человек получили ранения, передает агентство dpa.

Биньямин Нетаньяху в ходе выступления на Генассамблее ООН 27 сентября подчеркнул, что Израиль "имеет полное право уничтожать "Хезболла", чтобы вернуть израильтян в свои дома на границе с Ливаном. "Только представьте, если бы террористы превратили Эль-Пасо и Сан-Диего (американские города на границе с Мексикой) в города-призраки. Как долго правительство США терпело бы это?" – спросил он. И затем добавил, что Израиль терпит эту невыносимую ситуацию уже год.

Нетаньяху прервал свой визит в США, решив вернуться в Израиль раньше запланированного времени.

26 сентября США, страны G7 и ряд государств Ближнего Востока призвали к немедленному прекращению огня между Израилем и "Хезболла" и к началу переговоров.

ДОПОЛНЕНО: Армия Израиля объявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Лидер «Хезболлы» был ликвидирован в результате авиаудара по подземной штаб-квартире группировки в Бейруте, сообщили в армии Израиля.

Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви назвал операцию сигналом для всех противников, что Израиль знает, как до них добраться.