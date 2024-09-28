В «плане победы» Зеленского, который он привез в США, не изложена ясная стратегия победы. Его рассматривают в Белом доме как прежнюю просьбу об увеличении поставок вооружений и снятии ограничений на использование американского оружия. Такие выводы делают эксперты, с которыми поговорило «Радио Свобода».

Как говорит политолог из городского университета Нью-Йорка Раджан Менон, такая реакция понятна: с точки зрения Зеленского, эскалация необходима, чтобы принудить Путина пойти на переговоры.

«С точки зрения Зеленского, эскалация необходима, чтобы принудить Путина пойти на переговоры. Для Запада проблема заключается в том, что западные лидеры с самого начала войны столкнулись с неразрешимой дилеммой: необходимостью помочь Украине и избежать эскалации противостояния с Россией, которая является ядерным государством», - поясняет Менон.

Эксперт полагает, что в Белом доме в окружении президента Байдена как не было, так и нет единодушия относительно разрешения использовать американские ракеты для ударов по российской территории.

Проблема же с Трампом состоит в том, что в среду он может сказать противоположное тому, что он сказал во вторник, уточняет Менон. «Конечно, очень трудно представить, что в случае прихода в Белый дом Трамп тут же отменит программы помощи Украине. Но у нас будет президент, у которого наверняка будет гораздо меньше желания поддерживать Украину», - констатирует эксперт.

«Очевидно, что кандидат Республиканской партии Трамп, если он придет к власти, захочет резко снизить американскую помощь Украине, вряд ли Зеленский сможет его переубедить в этом», - согласен правовед из университета имени Джорджа Мэйсона Илья Сомин.

«Задача Зеленского была не в том, чтобы доказывать, что Путин черт, а в том, что этот черт не так страшен, как его малюют, что его можно победить и обезвредить. И Украина, при необходимой поддержке Запада, это может сделать, и объяснить, как это может сделать Украина. И что Путин слаб, у него тоже уже многие резервы на исходе, как люди, так и запасы оружия. Вот, о чем должен говорить Зеленский.

А главное, он должен говорить о тех печальных последствиях, которые произойдут, если будет принят путинский план, то есть если Запад фактически вручит Путину победу и признает захват украинских территорий, что это не приведет к миру, а наоборот последствия этого будут очень печальны, причем не только для Украины, но и для всего мира в целом», - подытожил глава Центра изучения тоталитарных идеологий Юрий Ярым-Агаев.