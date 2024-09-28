Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С чем вернулся президент Украины из поездки за океан? Итоги визита Зеленского в США 2 1557

В мире
Дата публикации: 28.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: С чем вернулся президент Украины из поездки за океан? Итоги визита Зеленского в США
ФОТО: twitter

В «плане победы» Зеленского, который он привез в США, не изложена ясная стратегия победы. Его рассматривают в Белом доме как прежнюю просьбу об увеличении поставок вооружений и снятии ограничений на использование американского оружия. Такие выводы делают эксперты, с которыми поговорило «Радио Свобода».

Как говорит политолог из городского университета Нью-Йорка Раджан Менон, такая реакция понятна: с точки зрения Зеленского, эскалация необходима, чтобы принудить Путина пойти на переговоры.

«С точки зрения Зеленского, эскалация необходима, чтобы принудить Путина пойти на переговоры. Для Запада проблема заключается в том, что западные лидеры с самого начала войны столкнулись с неразрешимой дилеммой: необходимостью помочь Украине и избежать эскалации противостояния с Россией, которая является ядерным государством», - поясняет Менон.

Эксперт полагает, что в Белом доме в окружении президента Байдена как не было, так и нет единодушия относительно разрешения использовать американские ракеты для ударов по российской территории.

Проблема же с Трампом состоит в том, что в среду он может сказать противоположное тому, что он сказал во вторник, уточняет Менон. «Конечно, очень трудно представить, что в случае прихода в Белый дом Трамп тут же отменит программы помощи Украине. Но у нас будет президент, у которого наверняка будет гораздо меньше желания поддерживать Украину», - констатирует эксперт.

«Очевидно, что кандидат Республиканской партии Трамп, если он придет к власти, захочет резко снизить американскую помощь Украине, вряд ли Зеленский сможет его переубедить в этом», - согласен правовед из университета имени Джорджа Мэйсона Илья Сомин.

«Задача Зеленского была не в том, чтобы доказывать, что Путин черт, а в том, что этот черт не так страшен, как его малюют, что его можно победить и обезвредить. И Украина, при необходимой поддержке Запада, это может сделать, и объяснить, как это может сделать Украина. И что Путин слаб, у него тоже уже многие резервы на исходе, как люди, так и запасы оружия. Вот, о чем должен говорить Зеленский.

А главное, он должен говорить о тех печальных последствиях, которые произойдут, если будет принят путинский план, то есть если Запад фактически вручит Путину победу и признает захват украинских территорий, что это не приведет к миру, а наоборот последствия этого будут очень печальны, причем не только для Украины, но и для всего мира в целом», - подытожил глава Центра изучения тоталитарных идеологий Юрий Ярым-Агаев.

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
В мире животных
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
В мире животных
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео