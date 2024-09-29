МИД Швейцарии поддержал мирный план Китая и Бразилии по Украине.
Швейцария поддерживает мирный план Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо сообщил СМИ.
По его словам, китайско-бразильская инициатива может представлять интерес для Швейцарии из-за «модификации» плана с учетом ценностей ООН.
«Швейцария поддерживает все мирные инициативы, соответствующие духу Бюргенштока. Мы приветствуем эту мирную инициативу, которая в первую очередь направлена на достижение мира», — сказал Бидо.
