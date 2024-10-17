Экономика ЕС не выдерживает «зеленой повестки» – Иноземцев

— Каково положение в экономике Франции, где вы долго жили?

— Там все очень сложно. Макрону до конца срока придется балансировать, и нынешнее правительство не последнее до президентских выборов. Наверняка что–то может развалиться. Франция, так же, как и Австрия, в меньшей мере Голландия — страны, в которых претерпели очень большой взлет правые партии, антииммигрантские, в какой–то мере антиевропейские. Их поддержка растет, хотя власти делают все, чтобы не допустить их до принятия решений.

Этот правый тренд кажется мне опасным. Перед нами пример Орбана, Фицо. Да, они во многом не разделяют европейских ценностей, но управляют своими странами. В некоторых случаях их сдерживает общеевропейское регулирование. Они заинтересованы сохранять с Европой определенный контакт.

Так или иначе, они ничего не разрушают политически в Европе. Я думаю, было бы разумнее в каких–то случаях допустить правых до власти, посмотреть, что они будут делать. Это не фашистские партии. Это партии, которые могут уступить место на следующих выборах, и здесь лучший пример — это Польша. Многие мои друзья партию "Право и Справедливость" не поддерживали, очень было сильное ей сопротивление. В то же время она демократически побеждала на выборах, а потом столь же демократически была от власти отстранена.

Польский пример — идеальный для Европы, он показывает, что от правых можно устать. Но для этого с ними нужно столкнуться. Если делать все возможное, чтобы они никогда не пришли к власти, то, думаю, последствия могут быть хуже.

— На ваш взгляд, стагнация в экономике Германии может привести к более глубинным последствиям для еврозоны в целом?

— Стагнация в экономике Германии на самом деле вещь очень неприятная и печальная. Почему? Потому что она вызвана сугубо рукотворными процессами: экономика уже не первый год живет, а довольно давно, в условиях искусственных сложностей. В первую очередь это социальное обеспечение. Крайне высокие налоги. Тяжелый предпринимательский климат. И на это все еще накладываются экологические вещи.

"Зеленая повестка" на самом деле очень тяжела. Европа тратит на нее очень большие средства, насильно внедряя очень дорогие и сложные технологии. Цель благородна, но, на мой взгляд, давно пришла пора увязать готовность ЕС двигаться по этому пути с определенными движениями в Третьем мире. Которых — нет.

По сути, Европа сейчас максимально снижает выбросы и прочее негативное влияние на климат, они благополучно увеличиваются в странах Юга, использующих самые несовершенные виды топлива, в итоге баланс меняется не слишком сильно. А экономика проседает как раз европейская. Поэтому считаю, что у "зеленых" партий в ближайшие десятилетия особого будущего нет.