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Европарламент снял иммунитет с пророссийского депутата 3 875

В мире
Дата публикации: 01.04.2025
BB.LV
Европарламент снял иммунитет с пророссийского депутата

Европарламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности члена партии "Альтернатива для Германии" Петра Быстрона.

Европейский парламент во вторник, 1 апреля, в Страсбурге проголосовал за снятие неприкосновенности с депутата из ультраправой группы "Европа суверенных наций" Петра Быстрона (Petr Bystron) - члена правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Голосование было тайным.

Теперь председательница Европейского парламента Роберта Метсола проинформирует орган, запросивший снятие иммунитета с Быстрона, - министерство юстиции ФРГ, - а также самого евродепутата о решении Европарламента, и на этом процедура в Европарламенте будет завершена. Следующие шаги будут предприниматься властями Германии.

Евродепутат лишился иммунитета из-за фотомонтажа с гитлеровским приветствием, который он опубликовал после отстранения от должности украинского посла в Германии Андрея Мельника.

Ранее юридический комитет Европарламента провел серию слушаний с участием Быстрона, в результате которых проголосовал за лишение его иммунитета. Об этом свидетельствует доклад комитета от 20 марта.

Лишить Быстрона иммунитета попросил Минюст ФРГ Официальный запрос о снятии иммунитета с Петра Быстрона от германской стороны был получен 27 августа 2024 года. Его направило Федеральное министерство юстиции Германии по просьбе главного прокурора Мюнхена в связи с уголовным разбирательством в окружном суде Мюнхена. Об этом сказано в докладе польского евродепутата Доминика Тарчиньского, составленном от имени юридического комитета.

Германия попросила Европарламент лишить Быстрона неприкосновенности в контексте обвинений, выдвинутых против него по статьям Уголовного кодекса ФРГ об использовании символики неконституционных и террористических организаций.

Фотомонтаж с гитлеровским приветствием и украинский посол В запросе указывается, что после отстранения от должности посла Украины в Германии Андрея Мельника 12 июля 2022 года Петр Быстрон опубликовал в соцетях фотомонтаж, на котором изображены высокопоставленные немецкие госчиновники, в том числе Ангела Меркель и Олаф Шольц, якобы поднимающие руку в гитлеровском приветствии, с подписью "Пока, Мельник! Немецкие политики машут на прощание".

Поскольку тогда Быстрон был депутатом бундестага, запрос о снятии иммунитета был адресован парламенту Германии и был удовлетворен 7 сентября 2023 года. Однако расследование приостановили, когда Быстрон был избран в Европарламент.

Политических мотивов в уголовном преследовании Быстрона Европарламент не нашел Юридический комитет не нашел доказательств политического преследования и решил, что поскольку Петр Быстрон не являлся евродепутатом на момент совершения предполагаемого преступления, а предполагаемое преступление и последующий запрос о снятии иммунитета не связаны ни с мнением, ни с голосованием Быстрона при исполнении своих обязанностей евродепутата, иммунитет с него следует снять.

Ранее СМИ сообщали, что Петр Быстрон был вовлечен в деятельность прокремлевской медиаплатформы Voice of Europe. По информации издания Die Zeit, которое провело журналистское расследование совместно с немецким телеканалом ARD, СМИ Чехии, Польши, Бельгии и Франции, Быстрон, его однопартиец Максимилиан Кра (Maximilian Krah) и ряд других депутатов входили в круг вероятных получателей материального вознаграждения за поддержку работы портала Voice of Europe, которое могло составить до 2 млн евро.

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#европарламент
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(3)
  • JB
    Janis Berzin
    1-го апреля

    То что позволено Илону Маску, то не позволено евродепутату. Демократия - власть собственников, у кого больше собственности у того и больше ...

    4
    1
  • A
    Anim
    1-го апреля

    Демократия и свобода слова - для европцев пустые слова. Как и в прошлом веке. Ничего не меняется На какую дату назначена очередная хрустальная ночь?

    9
    1
  • Ч
    Чангл
    1-го апреля

    Поздравляю. Война против России открыта уже в Европе. Кто следующий? Только потом нужно будет убирать снег в Сибири, чтобы не было больше неприязни к другим национальностям. Будет трудовой лагерь, как сказала старушка

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