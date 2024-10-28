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Акции протеста в Тбилиси закончилась безрезультатно 1

В мире
Дата публикации: 28.10.2024
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

Участники протеста против итогов парламентских выборов на проспекте Руставели в Тбилиси объявили свою акцию завершенной. Об этом пишет "Медуза".

Главным стало требование проведения новых выборов под наблюдением международных организаций.

По информации «Дождя», митинг прошел спокойно, задержаний не было. «Новая газета Европа» пишет, что после завершения акции начались столкновения с силовиками на улице 9 апреля. До этого телеграм-каналы писали, что силовики собираются на улицах, примыкающих к проспекту Руставели, однако о задержаниях или столкновениях не сообщалось.

Реакция США

Грузию ждут «дальнейшие последствия», если правительство республики не изменит политический курс, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«В этом году мы последовательно обращались к правительству Грузии с призывом отказаться от антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если курс грузинского правительства не изменится», — заявил Миллер.

Он отметил, что США призывают провести полное расследование всех сообщений о нарушениях на выборах. Миллер подчеркнул, что более 80% населения страны хотят видеть страну в Евросоюзе и НАТО, а «не укреплять политику авторитаристов».

"Приход России"

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» получила на них 53,9% голосов и большинство в парламенте. Международные наблюдатели указывали, что голосование проходило с нарушениями. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что признание итогов выборов будет означать «приход России и подчинение Грузии».

Представители четырех главных оппозиционных блоков после выборов объявили, что будут бойкотировать новый парламент. Саломе Зурабишвили, выступая на митинге, заявила, что говорила с международными лидерами, которые, по ее словам, не признали результаты выборов.

#грузия
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Комментарии (1)

  • ТК
    Тото Кутунио
    28-го октября

    Ничего нового, готовят майдан 3:0, не хотите по нашему- напихаем полную дуру огурцов! "Демократы" гля...

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