Западное оружие, поставленное Украине, в частности, пусковые установки M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), готовится обойти российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), искажающие сигнал глобальной навигационной системы Global Positioning System (GPS). Об этом рассказывает Defence News.

Издание напоминает, что после начала применения Украиной довольно быстро эффективность M142 HIMARS упала, поскольку российские системы РЭБ начали искажать сигнал GPS, необходимый для наведения снарядов западного произхводства. Одно из решений этой проблемы нашла компания BAE Systems, производящая комплект противодействия средствам РЭБ Digital GPS Anti-Jam Receiver (DIGAR), который может сделать бесполезным использование глушения.

По словам источника из западного военно-промышленного комплекса, с которым пообщалось издание, проведенные Военно-воздушными силами США испытания показали высокую эффективность DIGAR (по своим габаритам сопоставимым с обычным ноутбуком) против средств РЭБ. «Если пользователь все еще подвергается глушению даже после установки DIGAR, то вражеский передатчик будет настолько близко, что по нему можно будет стрелять из винтовки», — рассказал собеседник.

Издание заметило, что другие компании уже располагают аналогичными решениями или работают над ними. По словам источника, «все международные компании получат DIGAR». «Что касается европейских пользователей, то некоторые из них уже начали отправлять свои пусковые установки в США, чтобы те разобрали, модернизировали и затем собрали заново. Все недавно произведенные HIMARS получат DIGAR прямо с конвейера», — говорится в публикации.