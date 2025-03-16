Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Западе нашли способ сделать бесполезными российские системы РЭБ 1 1035

В мире
Дата публикации: 16.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: На Западе нашли способ сделать бесполезными российские системы РЭБ
ФОТО: Youtube

Defence News: западное оружие на Украине готовится обойти российские системы РЭБ.

Западное оружие, поставленное Украине, в частности, пусковые установки M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), готовится обойти российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), искажающие сигнал глобальной навигационной системы Global Positioning System (GPS). Об этом рассказывает Defence News.

Издание напоминает, что после начала применения Украиной довольно быстро эффективность M142 HIMARS упала, поскольку российские системы РЭБ начали искажать сигнал GPS, необходимый для наведения снарядов западного произхводства. Одно из решений этой проблемы нашла компания BAE Systems, производящая комплект противодействия средствам РЭБ Digital GPS Anti-Jam Receiver (DIGAR), который может сделать бесполезным использование глушения.

По словам источника из западного военно-промышленного комплекса, с которым пообщалось издание, проведенные Военно-воздушными силами США испытания показали высокую эффективность DIGAR (по своим габаритам сопоставимым с обычным ноутбуком) против средств РЭБ. «Если пользователь все еще подвергается глушению даже после установки DIGAR, то вражеский передатчик будет настолько близко, что по нему можно будет стрелять из винтовки», — рассказал собеседник.

Издание заметило, что другие компании уже располагают аналогичными решениями или работают над ними. По словам источника, «все международные компании получат DIGAR». «Что касается европейских пользователей, то некоторые из них уже начали отправлять свои пусковые установки в США, чтобы те разобрали, модернизировали и затем собрали заново. Все недавно произведенные HIMARS получат DIGAR прямо с конвейера», — говорится в публикации.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
14
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду
Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео