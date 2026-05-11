«Прочитав письмо, я увидел номер договора — значит, ситуация, видимо, была проверена. В письме говорилось, что по указанному адресу будет отключено электричество, потому что человек, заключивший договор, умер!

Это вызвало у меня шок, потому что единственный, кто мог заключать какой-либо договор по этому адресу, — это я. Я единственный собственник дома и всегда им был. Никакого договора с “Enefit” у меня никогда не было! Думаю, пожилой человек, получив такое письмо о якобы неоплаченных счетах, вполне мог бы оказаться в больнице от переживаний», — рассказал мужчина.

По словам Ралфса, уже около 30 лет у него заключён договор с другим поставщиком электроэнергии. Кроме того, в доме установлены два электросчётчика. Особенно странным ему показалось то, что в письме был указан неизвестный ему, но вполне конкретный номер договора.

Мужчина сразу связался с “Enefit”, и ответ последовал довольно быстро. Как выяснилось, Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) предоставило компании информацию о том, что упомянутое в письме лицо скончалось.