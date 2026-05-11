Черешня по 29 евро?! Латвийцы в шоке от цен на сезонные ягоды на Центральном рынке

Наша Латвия
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Черешня в ведерке

Из-за роста цен на топливо и, как следствие, подорожания продуктов и услуг, в социальных сетях развернулась активная дискуссия о стоимости сезонных ягод в Латвии. Пользователи обсуждают появление черешни и заметный разброс цен на неё.

Одна из пользовательниц соцсети Threads сообщила, что на Центральном рынке уже продаётся сладкая черешня по цене 29 евро за килограмм.

«На Центральном рынке уже можно купить сладкую черешню — 29 евро за килограмм. Не благодарите», — написала Лиене.

В комментариях пользователи с иронией отреагировали на такую стоимость продукта:

«Надо ехать срочно покупать, пока не разобрали»

«Думаю, уже поздно. Всё раскуплено»

«Я упущу эту возможность, пусть останется другим»

При этом другие участники обсуждения отмечают, что встречаются и более доступные цены:

«Сегодня как раз купил по 6 евро за килограмм.»

Как ранее сообщал портал Nasha.lv, в соцсетях разгорелась дискуссия о кажущихся абсурдными примерах цен. Широко обсуждаемой стала ситуация, когда на рынке пучок редиски стоил целых 8 евро. Это заставляет задаться вопросом — адекватны ли такие цены и есть ли у роста цен вообще какие-то разумные пределы.

#цены #Латвия #рынок #инфляция #продукты #социальные сети
