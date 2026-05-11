Из-за роста цен на топливо и, как следствие, подорожания продуктов и услуг, в социальных сетях развернулась активная дискуссия о стоимости сезонных ягод в Латвии. Пользователи обсуждают появление черешни и заметный разброс цен на неё.

«На Центральном рынке уже можно купить сладкую черешню — 29 евро за килограмм. Не благодарите», — написала Лиене.

В комментариях пользователи с иронией отреагировали на такую стоимость продукта:

«Надо ехать срочно покупать, пока не разобрали»

«Думаю, уже поздно. Всё раскуплено»

«Я упущу эту возможность, пусть останется другим»

При этом другие участники обсуждения отмечают, что встречаются и более доступные цены:

«Сегодня как раз купил по 6 евро за килограмм.»

Как ранее сообщал портал Nasha.lv, в соцсетях разгорелась дискуссия о кажущихся абсурдными примерах цен. Широко обсуждаемой стала ситуация, когда на рынке пучок редиски стоил целых 8 евро. Это заставляет задаться вопросом — адекватны ли такие цены и есть ли у роста цен вообще какие-то разумные пределы.