Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После прохладного старта недели в Латвию вернется тепло: к выходным — до +20 и грозы 0 246

Наша Латвия
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ненастье и солнце над Ригой и Сигулдой
ФОТО: BB.LV/AI

На этой неделе погода в Латвии останется переменчивой: временами ожидаются дожди, а температура будет колебаться от почти осенней прохлады до по-настоящему теплых майских дней. Уже к концу недели в отдельных районах воздух вновь прогреется выше +20 градусов.

Новая неделя в Латвии пройдет под влиянием циклонов, поэтому жителям страны стоит готовиться к частой смене погоды.

Синоптики прогнозируют периоды дождей, временами усиление ветра и заметные перепады температуры между регионами.

Во вторник дожди ожидаются местами по всей стране, при этом наиболее сильные осадки ночью пройдут в Курземе.

Погода в этот день будет особенно контрастной.

Если на востоке Латвии при солнечной погоде температура поднимется до +21 градуса, то на юге побережья Курземе воздух прогреется лишь примерно до +10.

Такая разница связана с влиянием холодного морского воздуха.

Среда станет самым прохладным днем недели.

Дожди пройдут уже во многих районах страны, а на востоке возможны грозовые ливни.

Ночью температура останется сравнительно высокой — не ниже +6 градусов, однако днем на большей части территории страны ожидается лишь +9..+14 градусов.

После этого погода снова начнет улучшаться.

Четверг обещает быть более солнечным, хотя в Курземе сохранятся кратковременные дожди.

Ночью станет прохладнее — местами температура опустится до +2 градусов, зато днем воздух прогреется до +13..+18.

К выходным в Латвию вновь начнет поступать более теплый воздух.

Синоптики допускают, что в отдельных районах температура превысит отметку в +20 градусов.

Вместе с теплом возрастет и вероятность гроз.

Для мая такая нестабильная погода считается довольно типичной — особенно в период активной смены воздушных масс между севером и югом Европы.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, нынешняя неделя в среднем окажется примерно на один градус теплее климатической нормы.

Следующая неделя, по предварительным расчетам, может быть уже на три градуса теплее обычного для середины мая.

Это означает, что более устойчивое весеннее тепло в регионе постепенно усиливается.

Читайте нас также:
#климат #погода #Латвия #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Армия.
Изображение к статье: Хантавирус не дремлет.
Изображение к статье: Цветущее дерево
Изображение к статье: Байба Браже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия
Изображение к статье: Картофельные драники без яиц и муки: быстрый и вкусный рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Содержание неинтересного медиаресурса выкачивает из бюджета сотни миллионов евро. Эксклюзив!
Бизнес
1
Изображение к статье: Жизнь уже не будет прежней: эти знаки зодиака стоят на пороге судьбоносных перемен
Люблю!
1
Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео