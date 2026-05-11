На этой неделе погода в Латвии останется переменчивой: временами ожидаются дожди, а температура будет колебаться от почти осенней прохлады до по-настоящему теплых майских дней. Уже к концу недели в отдельных районах воздух вновь прогреется выше +20 градусов.

Новая неделя в Латвии пройдет под влиянием циклонов, поэтому жителям страны стоит готовиться к частой смене погоды.

Синоптики прогнозируют периоды дождей, временами усиление ветра и заметные перепады температуры между регионами.

Во вторник дожди ожидаются местами по всей стране, при этом наиболее сильные осадки ночью пройдут в Курземе.

Погода в этот день будет особенно контрастной.

Если на востоке Латвии при солнечной погоде температура поднимется до +21 градуса, то на юге побережья Курземе воздух прогреется лишь примерно до +10.

Такая разница связана с влиянием холодного морского воздуха.

Среда станет самым прохладным днем недели.

Дожди пройдут уже во многих районах страны, а на востоке возможны грозовые ливни.

Ночью температура останется сравнительно высокой — не ниже +6 градусов, однако днем на большей части территории страны ожидается лишь +9..+14 градусов.

После этого погода снова начнет улучшаться.

Четверг обещает быть более солнечным, хотя в Курземе сохранятся кратковременные дожди.

Ночью станет прохладнее — местами температура опустится до +2 градусов, зато днем воздух прогреется до +13..+18.

К выходным в Латвию вновь начнет поступать более теплый воздух.

Синоптики допускают, что в отдельных районах температура превысит отметку в +20 градусов.

Вместе с теплом возрастет и вероятность гроз.

Для мая такая нестабильная погода считается довольно типичной — особенно в период активной смены воздушных масс между севером и югом Европы.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, нынешняя неделя в среднем окажется примерно на один градус теплее климатической нормы.

Следующая неделя, по предварительным расчетам, может быть уже на три градуса теплее обычного для середины мая.

Это означает, что более устойчивое весеннее тепло в регионе постепенно усиливается.