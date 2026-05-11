В Латвии продолжается активный сезон дорожных работ — ограничения движения сейчас действуют на 31 участке государственных автодорог. Водителей призывают заранее учитывать дополнительное время в пути, особенно на Даугавпилсском и Бауском шоссе.

В «Latvijas valsts ceļi» предупреждают, что на ряде маршрутов время в пути может заметно увеличиться, особенно в часы повышенного трафика.

Наиболее серьезные ограничения на главных дорогах страны сейчас действуют на Даугавпилсском шоссе (A6).

На участке от Госпори до Ницгале работают светофоры и введены ограничения скорости до 50–70 километров в час. Проезд ремонтируемого отрезка может занять около 30 минут.

Еще один проблемный участок находится между Калнишки и Любасте, где также снижена скорость движения, а задержка может составить до 20 минут.

Дополнительные ограничения введены и на Даугавпилсской объездной дороге возле Свенте — там из-за светофоров время проезда увеличивается примерно на полчаса.

Серьезные заторы возможны и на Бауском шоссе (A7) у въезда в Ригу.

Там продолжается строительство четвертой очереди Южного моста, а также создание велосипедной и пешеходной инфраструктуры между Кекавой и столицей.

Для водителей это означает, что в утренние и вечерние часы поездка в Ригу может занимать значительно больше времени, чем обычно.

Ограничения затронули и дороги в Латгалии. Возле Лудзы на трассе в сторону Терехово действуют три участка со светофорами, а проезд занимает примерно 35 минут.

Самые масштабные работы на региональных дорогах сейчас ведутся в районах Балви, Барбеле и Валдемарпилса.

В частности, ограничения действуют на дорогах Гулбене–Балви–Виляка, Бауска–Айзкраукле, Валдгале–Роя и Тукумс–Кестерциемс–Мерсрагс–Колка.

Весна и лето традиционно становятся периодом самых активных дорожных ремонтов в Латвии, поэтому число ограничений в ближайшие месяцы, вероятно, еще увеличится.

Водителям советуют заранее проверять маршруты и закладывать дополнительное время на поездки, особенно перед дальними поездками и в выходные.