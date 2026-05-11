Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ремонт дорог и светофоры: где в Латвии сейчас самые большие пробки и ограничения 1 787

Наша Латвия
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дорога с ремонтными работами и светофором
ФОТО: BB.LV/AI

В Латвии продолжается активный сезон дорожных работ — ограничения движения сейчас действуют на 31 участке государственных автодорог. Водителей призывают заранее учитывать дополнительное время в пути, особенно на Даугавпилсском и Бауском шоссе.

Из-за строительных и ремонтных работ движение сейчас ограничено на 31 участке государственных дорог Латвии.

В «Latvijas valsts ceļi» предупреждают, что на ряде маршрутов время в пути может заметно увеличиться, особенно в часы повышенного трафика.

Наиболее серьезные ограничения на главных дорогах страны сейчас действуют на Даугавпилсском шоссе (A6).

На участке от Госпори до Ницгале работают светофоры и введены ограничения скорости до 50–70 километров в час. Проезд ремонтируемого отрезка может занять около 30 минут.

Еще один проблемный участок находится между Калнишки и Любасте, где также снижена скорость движения, а задержка может составить до 20 минут.

Дополнительные ограничения введены и на Даугавпилсской объездной дороге возле Свенте — там из-за светофоров время проезда увеличивается примерно на полчаса.

Серьезные заторы возможны и на Бауском шоссе (A7) у въезда в Ригу.

Там продолжается строительство четвертой очереди Южного моста, а также создание велосипедной и пешеходной инфраструктуры между Кекавой и столицей.

Для водителей это означает, что в утренние и вечерние часы поездка в Ригу может занимать значительно больше времени, чем обычно.

Ограничения затронули и дороги в Латгалии. Возле Лудзы на трассе в сторону Терехово действуют три участка со светофорами, а проезд занимает примерно 35 минут.

Самые масштабные работы на региональных дорогах сейчас ведутся в районах Балви, Барбеле и Валдемарпилса.

В частности, ограничения действуют на дорогах Гулбене–Балви–Виляка, Бауска–Айзкраукле, Валдгале–Роя и Тукумс–Кестерциемс–Мерсрагс–Колка.

Весна и лето традиционно становятся периодом самых активных дорожных ремонтов в Латвии, поэтому число ограничений в ближайшие месяцы, вероятно, еще увеличится.

Водителям советуют заранее проверять маршруты и закладывать дополнительное время на поездки, особенно перед дальними поездками и в выходные.

Читайте нас также:
#Латвия #транспорт #строительство #инфраструктура #ремонт дорог
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Армия.
Изображение к статье: Хантавирус не дремлет.
Изображение к статье: Цветущее дерево
Изображение к статье: Байба Браже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия
Изображение к статье: Картофельные драники без яиц и муки: быстрый и вкусный рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Содержание неинтересного медиаресурса выкачивает из бюджета сотни миллионов евро. Эксклюзив!
Бизнес
1
Изображение к статье: Жизнь уже не будет прежней: эти знаки зодиака стоят на пороге судьбоносных перемен
Люблю!
1
Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео