В понедельник в Латвии ожидается по-весеннему теплая погода — в Курземе температура воздуха поднимется до +20 градусов. При этом синоптики предупреждают о сохраняющейся высокой пожароопасности в лесах.

Начало новой недели в Латвии будет теплым, особенно в западной части страны.

По прогнозам синоптиков, в понедельник максимальная температура воздуха составит от +14 градусов в Латгале до +20 градусов в Курземе.

Небо будет переменно облачным. В Латгале облаков ожидается больше, однако существенных осадков синоптики пока не прогнозируют.

Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-восточный ветер. На западе Латвии местами возможны порывы до 13 метров в секунду.

В Риге день пройдет без дождя. При переменной облачности воздух в столице прогреется примерно до +18 градусов.

После прохладных ночей и недавних заморозков такая температура уже будет ощущаться почти как начало лета — особенно в солнечных районах Курземе.

В то же время теплая и сравнительно сухая погода увеличивает риск лесных пожаров.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что во многих районах страны сохраняется высокая пожароопасность в лесах.

Это означает, что даже небольшой источник огня — окурок, костер или искра — может быстро привести к возгоранию сухой травы и лесной подстилки.

Синоптики также отмечают, что на погоду в регионе начинает влиять усиливающийся циклон над Центральной Европой.

Атмосферное давление в Латвии в понедельник составит 1007–1012 гектопаскалей.