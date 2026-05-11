Выпиваем и прославляем? - Напиток с «ностальгией по СССР» до сих пор в магазинах Латвии 7 4292

Наша Латвия
Дата публикации: 11.05.2026
Житель Латвии возмутился тому, что в нашей стране до сих пор продают алкогольный напиток с советской стилистикой. Фотография, которую Якуб Крастиньш опубликовал в соцсети “Threads”, была сделана 5 мая 2026 года в одной из торговых точек в Юрмале.

Автор публикации напомнил, что в Латвии действует закон «О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики». По его мнению, хотя нормы закона напрямую не запрещают продажу подобной продукции, возникает вопрос о соответствии такого брендинга «духу закона».

«Такой бренд напитка прославляет ностальгическое ощущение благополучия советских времён, за которое потребитель ещё и сам платит», — написал Крастиньш.

Между тем подобные споры в Латвии возникают уже не впервые. Ранее жители страны также выражали возмущение продажей данного алкогольного напитка. Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич ранее пояснял, что в названиях продуктов запрещено использовать слово «советский». При этом на этикетке обязательно должны быть указаны срок годности, состав и производитель. Прославление и публичная демонстрация символов оккупации в общественных местах в Латвии запрещены законом.

Производитель напитка Amber Latvijas balzams уже несколько лет входит в состав холдинга Amber Beverage Group, который после начала полномасштабного вторжения России в Украину публично заявил о поддержке украинского народа. Владельцем группы является бизнесмен Юрий Шеффлер, которого ранее СМИ называли одним из самых богатых предпринимателей российского происхождения. Также сообщалось, что ему запрещён въезд в Россию.

#история #алкоголь #Латвия #бизнес #социальные сети #политика
