Западные страны все еще не достиглb конкретного соглашения о размещении каких-либо сил на Украине. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Как рассказал собеседник издания, западным лидерам необходимо провести дополнительные обсуждения по поводу того, способна ли коалиция добровольцев вообще ввести войска на украинскую землю. При этом Великобритания выразила готовность играть «ведущую роль» и разместить «войска на земле и самолеты в небе», а также направить свои корабли в Черное море для обеспечения безопасности Украины.