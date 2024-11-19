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Зеленский предрек решающие моменты для Украины в 2025 году 2

В мире
Дата публикации: 19.11.2024
BB.LV
Зеленский предрек решающие моменты для Украины в 2025 году
ФОТО: Global Look Press

Решающие моменты в конфликте на Украине наступят в 2025 году. Такое развитие событий предрек президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«В решающие моменты — а они будут в следующем году — мы должны не допустить, чтобы кто-то в мире усомнился в устойчивости всего нашего государства», — заявил украинский лидер.

19 ноября Зеленский представил в Верховной Раде новый «план стойкости». В документ были включены десять пунктов, в их числе: «единство», «фронт», «оружие» и «деньги».

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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го ноября

    Как говорится-"держите наркомана!" Нляяя..до чего же убогая тварь.🙄

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  • ТК
    Тото Кутунио
    19-го ноября

    В документ были включены десять пунктов, в их числе: «единство», «фронт», «оружие» и «деньги». Я извиняюсь, а деньги что? Просить?

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