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СМИ: страны ЕС готовят жителям инструкции на случай войны 1

В мире
Дата публикации: 30.11.2024
BB.LV
СМИ: страны ЕС готовят жителям инструкции на случай войны
ФОТО: Global Look Press

Власти стран Прибалтики и Северной Европы подготовят для граждан инструкции на случай чрезвычайной ситуации или войны. Об этом сообщает The Conversation.

В статье отмечается, что Эстония, Латвия и Литва на протяжении десяти лет регулярно обновляли рекомендации для населения по действиям в критических условиях. В текущем году их обновили Дания и Норвегия.

По данным издания, распространяемая в Дании информация связана в первую очередь с возможными кризисами и включает в себя советы по выживанию в течение трех дней без электричества.

Швеция тоже готовится к войне и полному отключению электроэнергии, пишет Conversation. Гражданам раздадут бумажные листовки с советами, что делать в такой ситуации.

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Комментарии (1)

  • ТТ
    Тим Тим
    1-го декабря

    А,почему только 3 дня или они считают,что в течении 3 дней Трамп пришлёт авианосец,нобитый электриками и генераторами,сомневаюсь.

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