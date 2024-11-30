СМИ: страны ЕС готовят жителям инструкции на случай войны

Власти стран Прибалтики и Северной Европы подготовят для граждан инструкции на случай чрезвычайной ситуации или войны. Об этом сообщает The Conversation.

В статье отмечается, что Эстония, Латвия и Литва на протяжении десяти лет регулярно обновляли рекомендации для населения по действиям в критических условиях. В текущем году их обновили Дания и Норвегия.

По данным издания, распространяемая в Дании информация связана в первую очередь с возможными кризисами и включает в себя советы по выживанию в течение трех дней без электричества.

Швеция тоже готовится к войне и полному отключению электроэнергии, пишет Conversation. Гражданам раздадут бумажные листовки с советами, что делать в такой ситуации.