Принцессе Шарлотте 11 лет. Кенсингтонский дворец опубликовал ее новую фотографию

Дата публикации: 03.05.2026
BBC
Изображение к статье: Принцессе Шарлотте 11 лет. Кенсингтонский дворец опубликовал ее новую фотографию

Кенсингтонский дворец опубликовал новую фотографию принцессы Шарлотты по случаю ее 11-го дня рождения.

Шарлотта — средний ребенок и единственная дочь принца и принцессы Уэльских и третья в очереди наследования британского престола после своего отца принца Уильяма и старшего брата принца Джорджа.

Ранее не публиковавшийся снимок был сделан фотографом Мэттом Портеусом во время пасхальных каникул семьи принца Уильяма и принцессы Кэтрин в Корнуолле.

На фотографии Шарлотта стоит в цветущем поле, улыбаясь в камеру, в черно-красном полосатом джемпере и синих джинсах.

Кенсингтонский дворец сопроводил фотографию словами: «Поздравляем Шарлотту с 11-летием!» — добавив эмодзи торта.

Принцесса Шарлотта — официально Ее Королевское Высочество принцесса Шарлотта Уэльская — родилась 2 мая 2015 года в больнице Сент-Мэри в Паддингтоне на западе Лондона.

15 лет со дня свадьбы

В среду принц Уильям и принцесса Кэтрин также порадовали поклонников новой семейной фотографией, отметив 15-летие брака.

На снимке Уильям и Кэтрин лежат на траве и улыбаются вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи — а также двумя собаками, Орлой и Отто, во время пасхального отдыха.

