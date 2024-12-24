Чемпион Прибалтийского военного округа: Литва за счет заимствований увеличит оборонный бюджет до 4% от ВВП 1 894

В мире
Дата публикации: 24.12.2024
BB.LV
Литовская армия улучшила свою инфраструктуру.

Литовская армия улучшила свою инфраструктуру.

«Мы могли бы даже на несколько лет раньше получить необходимое нам вооружение».

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене (46) говорит, что в бюджете следующего года предусмотрено больше возможностей для заимствований, поэтому финансирование национальной обороны должно достичь 4 процентов от валового внутреннего продукта (ВВП).

«Увеличенный лимит заимствований нового правительства на нужды обороны и безопасности, с учетом текущих показателей ВВП, означает, что мы должны добиться не менее 4 процентов», - сказала Довиле Шакалене в интервью радио LRT.

Министр сказала об этом, когда ее попросили отреагировать на публикацию британского издания «Financial Times». Там говорилось, что избранный президент США Дональд Трамп готовится потребовать от союзников по НАТО выделения на нужды обороны 5 процентов своего ВВП.

По словам Шакалене, Литва стремительно увеличивает финансирование обороны. По этой причине глава ведомства не склонна придавать большого значения высказыванию будущего руководителя основного государства – члена НАТО.

«Мы не боимся разговоров об этих 5 процентах. Потому что мы не о процентах говорим, а говорим о том, что мы сделаем все, чтобы Литва действительно смогла эффективно защищаться. Не просто участвовать в обороне, а эффективно защищаться», - подчеркнула министр национальной обороны.

В бюджете на 2025 год, который Сейм одобрил на этой неделе, на оборону планировалось выделить около 2,5 млрд евро или чуть более 3 процентов ВВП, но с учетом того, что новое правительство увеличило лимит заимствований примерно на 800 000 000 евро, после получения всех займов суммы ассигнования на национальную оборону могут достичь 4 процентов.

По мнению Шакалене, после увеличения расходов на оборону государство должно ускорить некоторые военные закупки, а также быстрее получать заказанное, но еще не произведенное вооружение, которое производители начнут выпускать лишь после перечисления Литвой авансовых платежей.

«Мы могли бы даже на несколько лет раньше получить необходимое нам вооружение», - добавила она.

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас ранее говорил о стремлении довести финансирование обороны до 3,5 процента ВВП.

Доходы государства в следующем году достигнут 17,98 миллиардов евро, расходы – 23,02 миллиардов евро.

