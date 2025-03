Жертвами авиаудара РФ по Запорожью стали не менее 13 человек

Российские силы нанесли удар по промышленному объекту в Запорожье.

Глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram, что погибли не менее 13 человек, около 30 получили ранения.

Местные власти не уточняют, по какому предприятию был нанесен удар.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, "нет ничего более жестокого, чем наносить авиаудары по городу, зная, что пострадают простые мирные жители".

"На Россию необходимо оказать давление за ее террор. Защита жизни людей в Украине должна быть поддержана. Только благодаря силе такая война может завершиться прочным миром", - заявил Зеленский.

Russians struck Zaporizhzhia with aerial bombs. It was a deliberate strike on the city.



As of now, dozens of people are reported wounded. All are receiving the necessary assistance. Tragically, we know of 13 people killed. My condolences to their families and loved ones.… pic.twitter.com/9FiuaqqsZ3