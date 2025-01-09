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Из-за реформы Абу Мери в аптеках Латвии хаос, многие лекарства подорожали 1

Наша Латвия
Дата публикации: 09.01.2025
LETA
Из-за реформы Абу Мери в аптеках Латвии хаос, многие лекарства подорожали

Фармацевтам приходится тратить много времени на то, чтобы объяснить покупателям запутанную систему цен на лекарства после реформы, начавшейся в этом году.

"Мы стараемся сохранять спокойствие, спокойно объяснять людям ситуацию. Аптеки обеспокоены техническими моментами, которые не улажены, и мы ждем объективного и логичного решения от Минздрава. Мы были морально готовы к очередным изменениям и должны с этим смириться. Это нелегко", - сказала "Latvijas Avīze" руководитель фармацевтического отдела "Benu aptieka" Визма Виксна.

Несколько опрошенных руководителей аптек считают, что первые результаты реформы по снижению цен на рецептурные лекарства можно будет увидеть не раньше начала февраля, однако остается много нерешенных вопросов, которые могут коснуться пациентов самым непосредственным образом. Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что важнейшая задача реформы - добиться снижения цен на 10-12% на компенсируемые лекарства и на 15-20% на другие рецептурные препараты. Однако он предупредил, что рецептурные лекарства, которые раньше стоили до 5 евро, станут немного дороже.

Руководитель "Latvijas Aptieka" Алвис Эрглис отмечает, что люди чаще всего покупают не дорогие, а именно дешевые лекарства. "Я могу с полной уверенностью сказать о сети аптек, которую я представляю, что большинство покупаемых лекарств - это дешевые лекарства, которые до сих пор стоили меньше 5 евро. А в результате реформы цены на эти лекарства выросли. В последние месяцы мы слышали от министерства, что лекарства стоимостью менее 5 евро все же подорожают, но при этом никто не упоминал о том, что количество таких лекарств, которые покупают жители Латвии, огромно. Я сужу по данным из 69 наших аптек и не думаю, что потребительская корзина в наших аптеках отличается от корзины в других регионах Латвии. Людям придется платить больше как минимум за половину лекарств, которые они постоянно принимают", - говорит Эрглис.

Latvijas Avīze

#аптеки #цены на лекарства
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    9-го января

    К чему не прикоснется правительство, все происходит наоборот. А этот Ебу Меря просто вредитель. Очень понимаю Сталина, если такая сволочь уничтожает мою страну. Хотя ему то что, это не его, это чуждый ему мир

    63
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