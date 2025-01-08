Война на Украине остается в эпицентре международного внимания. В эфире TV24 майор Национальных вооруженных сил (НВС), офицер штаба земессардзе Янис Слайдиньш поделился взглядом на последние события на линии фронта.

Слайдиньш рассказал об участии северокорейских солдат на российской стороне, проанализировал их боевые возможности и моральный дух: «Северокорейские солдаты отличаются большой храбростью, но их тактическая подготовка находится на среднем уровне. Они действуют как роботы, выполняя задания до конца, несмотря на потери. Такой подход основан на их идеологии и коммунистической дисциплине — они либо выполняют задачу, либо погибают».

Украинские военные говорят о северокорейцах - храбрые, но недостаточно подготовленные. Слайдиньш указывает на подготовку северокорейских солдат к войне такого типа, но подчеркивает, что они морально не готовы к длительным боевым действиям.

«Их можно сравнить с роботами, которые не понимают, куда они идут. Они запрограммированы глупо и только для одной задачи».

Латвийский военный подчеркнул корни военной дисциплины Северной Кореи, напоминающие приказы сталинской эпохи: «Коммунистическая идеология требует, чтобы солдаты не сдавались в плен. Он аналогичен приказу Сталина №. 207, где пленники считались предателями. Такой подход объясняет, почему северокорейские солдаты сражаются до последнего и не попадают в плен».