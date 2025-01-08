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«Они действуют как роботы!» - майор Слайдиньш о северокорейцах на Украине 4

В мире
Дата публикации: 08.01.2025
BB.LV
«Они действуют как роботы!» - майор Слайдиньш о северокорейцах на Украине

Война на Украине остается в эпицентре международного внимания. В эфире TV24 майор Национальных вооруженных сил (НВС), офицер штаба земессардзе Янис Слайдиньш поделился взглядом на последние события на линии фронта.

Слайдиньш рассказал об участии северокорейских солдат на российской стороне, проанализировал их боевые возможности и моральный дух: «Северокорейские солдаты отличаются большой храбростью, но их тактическая подготовка находится на среднем уровне. Они действуют как роботы, выполняя задания до конца, несмотря на потери. Такой подход основан на их идеологии и коммунистической дисциплине — они либо выполняют задачу, либо погибают».

Украинские военные говорят о северокорейцах - храбрые, но недостаточно подготовленные. Слайдиньш указывает на подготовку северокорейских солдат к войне такого типа, но подчеркивает, что они морально не готовы к длительным боевым действиям.

«Их можно сравнить с роботами, которые не понимают, куда они идут. Они запрограммированы глупо и только для одной задачи».

Латвийский военный подчеркнул корни военной дисциплины Северной Кореи, напоминающие приказы сталинской эпохи: «Коммунистическая идеология требует, чтобы солдаты не сдавались в плен. Он аналогичен приказу Сталина №. 207, где пленники считались предателями. Такой подход объясняет, почему северокорейские солдаты сражаются до последнего и не попадают в плен».

#война рф и украины #мнения
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Комментарии (4)

  • JB
    Janis Berzin
    8-го января

    Когда воюют невидимые солдаты про них любой боров может хрюкать всё что угодно. Главное это делать на государственном языке.

    32
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    8-го января

    Слайдиньш баран необразованный. Его слушать-себя неуважать....Все у вас тут прекрасно,все замечательно,украина победила,россия разваливается....Только все наоборот.....И нам правду неговорят. Читаем Rus.Vesnu...

    36
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Anton Kvaskov
    9-го января

    Так себе эти всякие русвесны. Как и укровский телемарафон. Пропагандисткая уринотерапия, только полярностью различные. Ну их всех лесом.

    4
    0
  • Д
    Дед
    8-го января

    Вот такие достойные союзники у РФ, а наемники НАТО посылают украинцев впереди себя.

    32
    1

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