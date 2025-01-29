Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил агентству "Reuters", что борьбу с повреждением подводной инфраструктуры мог бы помочь решить "определенный сбор" с судов, которые перемещаются в Балтийском море, пишет "Rus.Postimees".

Как рассказал министр, для защиты подводной инфраструктуры союзников в Балтийском море, помимо патрулирования акватории кораблями НАТО, рассматриваются и другие меры, включая установку сенсоров для обнаружения якорей, волочащихся по морскому дну, и строительство защитных оболочек или стен вокруг кабелей.

"Однако это потребует значительных затрат, и, независимо от того, будут ли платить за это государства или операторы кабелей, в конечном итоге расходы могут лечь на плечи потребителей через повышение налогов или тарифов на коммунальные услуги", - сказал Певкур.

Еще одним вариантом является введение налога для судов, проходящих через Балтийское море, которое граничит с восемью странами НАТО и Россией.

"Скажем так, когда вы прибываете в аэропорт, вы платите посадочный сбор, плату за пользование аэропортом, и она включена в стоимость билета. Так что, возможно, в какой-то момент мы увидим, что при прохождении через Датские проливы компании будут обязаны платить определенный сбор, поскольку это, по сути, страховой взнос за предотвращение ущерба для кабелей", - сказал министр.

В настоящее время обсуждаются несколько вариантов решения, и союзникам предстоит найти общее решение, отмечает "Reuters".