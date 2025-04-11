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Драматически рухнули цены на российскую нефть 1 1816

В мире
Дата публикации: 11.04.2025
BB.LV
Драматически рухнули цены на российскую нефть
ФОТО: Youtube

Argus: Цены на российскую нефть Urals упали ниже $50 впервые с июня 2023-го.

Цены на основной экспортный сорт российской нефти Urals упали ниже 50 долларов за баррель впервые с июня 2023-го. Об этом со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus сообщают СМИ.

Российское сырье драматически дешевеет на фоне общего снижения мировых цен на нефть и фондовых рынков из-за тарифов, которые ввел американский президент Дональд Трамп. На минимуме цены на базисе FOB Приморск доходили до 47,54 доллара за баррель. На базисе FOB Новороссийск нефть дешевела до 48,39 доллара.

В то же время премиальная марка нефти ESPO (Eastern Siberia–Pacific Ocean, Восточная Сибирь — Тихий океан) опускалась до 53,19 доллара. Она подешевела ниже 60 долларов во второй раз за время существования ценового потолка, который страны G7 установили для энергоресурсов из РФ из-за начала войны на Украине — последний раз цены падали до 58,52 доллара за баррель в марте 2023 года.

Сейчас оба экспортных сорта торгуются ниже заложенной в федеральный бюджет базовой цены на 2025 год (69,7 доллара за баррель), и ниже цены отсечки, в рамках которой по бюджетному правилу нефтяные доходы бюджета перечисляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

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(1)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    11-го апреля

    BB хватит пургу нести! Вы думаете в ваши бредни кто-то верит?

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