Для арабских болельщиц создали специальные фан-комплекты. Кто это придумал?

Спорт
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Футбольные болельщицы

Любой футбольный болельщик в мире с гордостью носит экипировку в цветах своего клуба, но проживающим на арабском Востоке женщинам, которые тоже любят футбол, роскошь носить командные джерси не всегда была доступна, учитывая культурные и религиозные особенности.

Поэтому для них фанатский стиль долгое время оставался импровизацией — раскраска лица, флаги, самодельные аксессуары.

Но саудовский дизайнер Нора Аль-Шейх обратила внимание на проблему, обратилась к adidas и спонсируемому брендом «Аль-Насру» с идеей создать скромную форму для фанаток команды. Результатом совместной работы стало платье в пол с длинными рукавами и воротником-стойкой в фирменных цветах команды: темно-синем и желтом.

Коллекция пока вышла ограниченным тиражом — всего 100 экземпляров — и была подарена женщинам, уже связанным с клубом: преданным болельщицам, телеведущим, бывшим игрокам, рассказывает журнал "Форбс".

#футбол #мода #дизайн #культура #Саудовская Аравия #женщины
3

