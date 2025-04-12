В прошлом году экономическая ситуация вокруг нашего государства оставалась неблагоприятной. Тем не менее объем экономики страны к 2035 году должен увеличиться вдвое, гласит "Латвийское народное хозяйство — производительность, конкурентоспособность, рост" — документ под таким названием размещен Министерством экономики на портале правовых актов.

Реформы: огласите весь список

По мнению ведомства Викторса Валайниса (Союз зеленых и крестьян), годовой прирост экономики в 2–3 процента в результате системных преобразований должен возрасти до 4–5% увеличения ВВП, а основаниями для этого должны послужить:

Укрепление безопасности — выпуск военной продукции должен послужить производству двойного назначения в электронике, химии, технологиях среды.

Рост конкурентоспособности — инновационные системы и развитие дигитализации приведут к модернизации существующего производства и новым бизнес–идеям.

Вклад в человеческий капитал — образование, здоровье, переквалификация рабочей силы помогут Латвии заполучить новые таланты.

Регионально сбалансированный рост — хорошо оплачиваемые рабочие места в регионах будут встроены в глобально конкурентоспособные производства в соединенных со столицей и между собой краевых центрах.

Портовая реформа — гавани Латвии переориентируются на содействие экономическому росту, конкурентоспособности и инвестициям.

Современная инфраструктура и доступное жилье — со снижением бюрократии будет развиваться восстановление жилого фонда, аренды, рост рынка недвижимости при соблюдении принципа климатической нейтральности.

Зеленая инфраструктура во имя климатической политики — энергетическая независимость реализуется на базе амбициозных проектов возобновляемых источников.

Снижение дороговизны жизни — продуктовые цены сделаются доступными по уровню покупательной продукции населения.

Государство становится крупным игроком

2025 год обещает существенное возвращение госучастия в промышленности — для производства товаров военного назначения создается инвестфонд в размере 43 миллионов евро, всего же на развитие оборонной индустрии выделяется 150 миллионов в год.

Доля местных предприятий при закупках Министерством обороны должна быть не менее 30%. Предполагается привлечь к программам Латвийское агентство инвестиций и развития.

Для предпринимателей, которые повышают производительность и конкурентоспособность, в ЛР вводится ежегодная инвестиционная поддержка в размере 100–150 миллионов евро. В частности, на пилотные проекты в сфере искусственного интеллекта, решений для автоматизированного транспорта образуется "специальная регулятивная среда".

Особое внимание будет уделяться иностранным инвестициям — в течение ближайших 10 лет их совокупный объем возрастет в Латвии до 40 миллиардов евро. Так по крайней мере надеются в Минэкономики.

Чиновники нацелены на формирование национального инвестпортфеля, масштабирование инвестиционных проектов, создание "песочниц" для новых игроков. Через государственный финансовый институт ALTUM предполагается вовлечь в инвестиционные проекты деньги пенсионных фондов.

Мозговой штурм

В ближайшее время в Латвии необходимо укрепить блок образования STEM — точные науки, инженерия, математика. Профессиональные навыки, необходимые на рынке труда, предполагается воспитывать благодаря быстро утверждаемым учебным программам. Именно такие направления высшего образования будут стимулироваться бюджетными местами.

Для экономически неактивного населения придумают мотивации, дабы вернуть на рынок труда. Образование взрослых станет долгосрочным и основанным на результатах, а в поиске рабочих мест станут применять искусственный интеллект.

Поменяется и латвийское законодательство о труде, чтобы сделать его более эластичным, современным и соответствующим тенденциям рынка рабочей силы. Министерство экономики обещает также вернуть в легальную занятость лиц, имеющих кредитные долги. Предпринимателям наверняка придется по душе обещание упорядочить трудовую миграцию, привлекая в Латвию квалифицированную рабочую силу из "третьих государств" (не входящих в ЕС).

Рост на местах

Ведомство В. Валайниса придерживается децентрализованной модели развития экономики, в которой первоочередное значение получают региональные индустриальные парки. Территории индустриального роста получат гранты на подключение инфраструктуры, создание инженерных сетей, дорог, коммерческой недвижимости. В них разместятся бизнес–инкубаторы малых и средних предприятий.

В Латвии сформируют единый стандарт публичных услуг, что позволит варьировать размещение на территории страны различных учреждений государства и самоуправлений.

В сфере социально–экономического развития создадут комплексную оценочную систему для всех муниципальных образований. Важную роль сыграет связность центра и краев через сеть железнодорожного и автобусного сообщения, координируемого единым центром.

Строительные льготы

В Латвии обещают ввести скидку на капитал в 50%, если в проекте по восстановлению жилья, теплоизоляции будут применяться выпущенные в стране древесные каркасные конструкции — или если в рамках проекта будут реконструироваться одновременно минимум три дома.

Панели, произведенные местной промышленностью из отходов деревообработки, судя по всему, предполагается сделать ноу–хау, уже запущено 10 пилотных проектов.

Также получат поддержку мероприятия по энергоэффективности частных жилых домов. В дальнейшем энергосертификат здания будет выдаваться по упрощенным показаниям потребления отопления.

Государство сделает ставку на строительство доступного арендного жилья — разумеется, в партнерстве с частными девелоперами, которых планируется заинтересовать гарантиями. В первую очередь обеспечат жильем многодетные семьи (программа Balsts) и военнослужащих Национальных вооруженных сил. Регионы станут реципиентами поддержки ипотечного финансирования.

В целом строительной отрасли обещают пересмотр нормативного регулирования — территориального планирования, оценки влияния на среду, регистрации собственности. Все эти процессы предполагается максимально оцифровать.

Промышленность, которая нам нужна

По мнению экспертов Министерства экономики, прорывной технологией для ЛР должно сделаться производство "зеленого водорода", который произведет бум в химической отрасли и займет новые экспортные ниши. Водород в ЕС станет биржевым товаром, Латвия будет конкурентоспособна благодаря своим портам и новым технологиям сжижения.

Выпуск нашей индустрией продукции с технологиями нулевых эмиссий парниковых газов будет стимулироваться госдотациями, сокращением бюрократии и, опять же, специальной регулятивной средой. То есть своего рода СЭЗ не по территориальному, а по отраслевому принципу.

Ключевое значение приобретает создание ветряных парков — здесь государство будет играть своими земельными ресурсами, от лесных угодий госпредприятия LVM. Ключевым проектом прибрежной энергетики называется совместный с эстонцами ELWIND. По меньшей мере один из действующих портов сделается энергопарком.

Стагнация на внешних рынках

Все вышеописанное, разумеется, не может существовать в отрыве от внешних реалий — а они, к сожалению для Латвии, не самые благоприятные. В прошлом году, констатирует Минэкономики, валовой продукт в сравнимых ценах сократился на 0,4% в связи с тем, что "экономика была стагнирующей в силу неблагоприятной внешней среды".

Некоторое оживление было внесено ростом покупательной способности населения, стабилизацией инфляции и повышением реальных доходов населения, что в совокупности позволило повысить частное потребление на 0,5%. В свою очередь, государство продолжало потреблять за счет бюджетного дефицита, обеспечив благодаря правительственным программам рост на существенные 7,6%.

Ожидается, что в текущем году ВВП Латвии достигнет 42,3 миллиарда евро, что будет на 2,1 миллиарда, или на 2,1% больше, чем годом ранее. Соответственно по сравнению с доковидно–довоенным 2019 годом наша экономика уже подросла более чем на треть — тогда весь ВВП составлял только 29,6 миллиарда.

Если же говорить о росте, то самый впечатляющий рывок наблюдался в первый год пандемии — когда в 2021 году пришли "вертолетные деньги", ВВП рванул сразу на 6,9%. Но это состояние, разумеется, нормальным не назовешь — а без допинга, к примеру, в спокойном 2019 году объем произведенного народным хозяйством возрос только на 0,7%.

При этом коронакризис, который сейчас уже можно оценивать объективно с безопасного расстояния, не привел к выходу показателей безработицы на двухзначные показатели, как то было во время масштабного финансового кризиса: в ковидном 2020 году максимум ищущих работу составлял 8,1%. В прошлом году уровень безработицы был 6,9%, в этом году планируется снижение до 6,5%.

Одновременно в Латвии будет постепенно снижаться рост заработной платы — если в годину Covid–19 она только в 2021–м рванула сразу на 11,8%, то в 2025 году подрастет на 8,1%, а в следующем — на 7,8%.

Если взять абсолютные цифры, то средняя нетто–зарплата (после вычета налогов) по Латвии в 2024 году составила 1221 евро.

Куда экспортировать будем?

Неспокойной остается и ситуация вывоза латвийской продукции за рубеж — в 2024 году ее объемы упали на 1,6%. Самым значительным было уменьшение продаваемых за рубеж услуг — на 2,4%, товаров — на 1,3%.

По–прежнему главными экспортными позициями ЛР остаются: сельскохозяйственные и пищевые товары, лес и деревянные изделия, механизмы, агрегаты и электроприборы, продукция химии. Впрочем, и объемы импорта тоже уменьшились, причем существенней — на 2,3%. Это закрепило обозначившуюся в прошлые годы тенденцию уменьшения отрицательного сальдо внешней торговли Латвии. В прошлом году оно сохранялось на уровне 2,1% от ВВП.

Если по основной экспортной индустрии — деревообработке, удалось в целом удержать объемы производства на уровне предыдущего года, то в секторе выпуска металлоизделий обозначился существенный спад на 9,3%, а в производстве электроники и точных приборов вообще на 14,3%.

Из непромышленных отраслей в 2024 году упал транспорт и складское хозяйство — на 7,9%, за вычетом гражданской авиации, увеличившей свои обороты на значимые 14%. Характерно, что падение наблюдалось и в секторе информационно–коммуникационных услуг — на 1,3%, и в сфере операций с недвижимостью — на 3,1%.

Обращает на себя внимание то, что понижение оборотов в прошлом году произошло как раз в тех секторах, которые Минэкономики планировало осчастливить своими благодатными мероприятиями. Ко всему прочему меморандум ведомства разрабатывался до введения администрацией Трампа драконовских таможенных тарифов в отношении ЕС (см. стр. 7).

И хотя в латвийском внешнеторговом балансе США не самый крупный партнер, располагается во втором десятке, но в целом по Евросоюзу торговая война с Америкой неизбежно приведет к затоваренности внутреннего рынка и дальнейшему падению спроса на латвийскую продукцию.

Идеи Перру живут и процветают

Резюмируя положения документа Минэкономики, можно заключить, что в ЛР постепенно складывается новая реальность, в которой государство будет играть существенно большую роль, чем т. н. "невидимая рука рынка", или "ночной сторож", как это около четверти века вытекало из триумфа монетаристов в начале 1990–х годов.

Все новое — хорошо забытое старое, и можно отыскать корни сегодняшних новаций в разработках экономиста Франсуа Перру (1903–1987), который вывел послевоенную, лежащую в руинах Францию в европейские лидеры инноваций, обеспечив высокие жизненные стандарты и социальное благополучие. У нас это в более мягкой форме — без национализаций уже имеющихся секторов, но с приоритетным бюджетированием в новых сферах.

Доктрина дирижизма, между прочим, во многом опиралась и на развитие военно–промышленного комплекса — французы производили весь спектр вооружений. Правда, это не мешало им сохранять вполне деловые, и где–то даже душевные отношения с потенциальным противником. А вот с этим у нас сейчас — никак.