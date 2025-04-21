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Так говорил Слава Сэ: сантехник умер, но дело его живет 1 1319

Lifenews
Дата публикации: 21.04.2025
BB.LV
Слава Сэ собственной персоной.

Слава Сэ собственной персоной.

В апреле у самого знаменитого латвийского сантехника и рижского литератора Славы Сэ случился бы день рождения. Ему, умершему четыре года назад во время пандемии коронавируса, исполнилось бы всего 56 лет. Но он оставил наследие. Доброе.

Сантехник с дипломом психолога

Говорят, что добрый человек не профессия. Но вот Вячеслав Солдатенко был в этом деле профессионал. Мало кто знает, что сантехник Слава по образованию вообще-то психолог: окончил Международный институт практической психологии в Риге. Ну а потом уже так случилось, что пошел работать сантехником. Повезло тому, кому он чинил раковины, унитазы и прочие ванные с санузлами. Потому что сначала он видел человека, затем – проблему. И всё это – вылилось. В прозу и пару драматургий и сценариев для известных сериалов.

Кстати, горжусь: Слава починил унитаз в моем доме... по телефону. Просто сказал, что где нажать, и вы не поверите – заработал слив. Профи слова!

А писательскую карьеру Слава начал с заметок в интернетном «Живом журнале», где публиковался под псевдонимом как раз Слава Сэ. Стеснялся настоящее имя указать. А потом пошла широкая известность, и он стал литератором – это почетное звание ему принесли роскошно книги «Сантехник, его кот, жена и другие подробности», «Сантехник с пылу и с жаром», «Полный сантехник» и другие. Кстати, эти книги теперь крайне сложно приобрести, но в библиотеке Николая и Михаила Задорновых (она переехала сейчас на ул. Кр. Барона, 5), где и состоялся в честь него вечер – можно. Но по записи.

Редкие качества редких людей

Во время вечера звучали добрые старые песни из репертуара рижских бардов, ведь Слава был еще и прекрасным гитаристом и исполнителем песен, хотя сам их не писал. Песни исполняли Юрий Иванов, Сергей Степаненко, Сергей Страшненко, Александр Бекназаров, Владимир Новиков, Евгения Ошуркова.

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Неподражаемая бардесса Евгения Ошуркова. Фото: Андрей Шаврей.

Очаровательная поэтесса и бардесса Евгения Ошуркова вспоминает, что давно знакома была со Славой:

– У него был особенный талант, человеческий. Он помогал людям, ценил людей и их успехи, что вообще-то большая редкость. Ну, вы понимаете, в сфере искусства это не очень часто встречается.

На заре Славиной славы, в декабре 2010 года, в уютном уголке Старой Риги, недалеко от Пороховой башни, в камерном концертном зале Общества славянской культуры, состоялся акустический концерт дуэта талантливых исполнителей авторской песни под гитару, рижан Александра Бекназарова и Вячеслава Солдатенко (последний уже был немного известен и в качестве литератора Славы Сэ). А вот предпоследний – Александр, кстати, сосед маэстро Раймонда Паулса. И Бекназаров гордится, что у него есть дверь от Раймонда Волдемаровича, которую как раз последний во время ремонта выставил во двор совместного дома. Александр увидел в окно – и унес раритет на горбу. Предварительно взяв автограф у Раймонда Волдемаровича. Прекрасный сюжет, документальный!

Кстати, исполнявший сейчас в библиотеке песни Александр Бекназаров – лауреат Грушинского фестиваля, санкт-петербургского фестиваля «Петаккорд», фестиваля в Коломенском (Россия), а также дипломант фестивалей в Париже, Праге, Варшаве, Барселоне, Дюссельдорфе, Риге и Таллине. В то время как Вячеслав Солдатенко был «всего-навсего» дипломант фестивалей в Дюссельдорфе, Барселоне, Праге, Париже, ну и Санкт-Петербурге тоже. Единственный лауреат тартуского фестиваля «Музыка листопада», победитель интернет-конкурса блогеров в ЖЖ («Живой журнал»), ну и автор книг, изданных многотысячными тиражами.

За время после выхода первых двух книг в жизни сантехника произошла масса событий! Слава успел развестись, влюбиться, поселиться в Юрмале, отсидеть в тюрьме и получить офигенный гонорар. Что дальше – читайте сами, все подробности в его книжках.

«Последний сантехник»

На той презентации в книжном магазине Риги было очень много-много народа. «Почему «Последний сантехник»? – спросил я. И Вячеслав ответил задумчиво:

– Последний – значит такого больше не будет. Сантехник женился и зарыл ключ страсти. Женщины по-прежнему беззащитны перед водопроводом. Но я рассказал всё, что знал о способах их спасения. А нового пока не придумал. Чем бы издательство ни соблазняло – франшизы не будет. И чтобы помнить об этом – именно «последний».

Но потом были и другие книги. Ибо так говорил Слава, который писал свои легкие тексты долго и, по его словам, тяжко:

– Первая книга была сборником рассказов, вторая книга – повестью, а потом… С чего начали, тем и закончим. Рондо. Автор тот же, герой тоже. Люди не меняются. Толстеют, да, но – в книгах же этого не видно.

Так говорил Слава Сэ

«Я решил не быть писателем в смысле добычи хлеба насущного. Нашел несложную работу, могу теперь думать и писать, не оглядываясь на тиражи и роялти. Эксклюзивно, вне книг».

«Фантазий и планов полно. Чтобы всё реализовать, сантехником придется жертвовать. Поэтому он последний, но сам я не прощаюсь».

«Это не фраза и не юмор. Это правда».

«Ночью в Юрмале нет ни бога, ни полицейских».

«Со мной работали люди, занимающиеся не великим творчеством, но настоящим делом. (В скобках заметим, далее Слава говорил с весьма ироничной интонацией. – Прим. Автора). Например, я познакомился с Гошей Куценко. Мне ночью звонил сам Тимур Бекмамбетов и чего-то спрашивал. (С прежней, обычной интонацией). В общем, в результате от меня в фильме осталось две сцены, не помню даже каких. Кажется, это где капитан полиции в исполнении Сергея Безрукова выходит и говорит загробным голосом: «Он еще вернется!» Вот это моя фраза, горжусь!»

«Любой приличный сантехник знает японский. Ну, руководство по эксплуатации унитаза у вас на каком? На государственном, что ли?»

«Есть два критерия успешной книги. Первое – это легкочитаемость. Или то, что мы называем «упасть в текст». Второй критерий – это напряжение текста. Наверное, с этим я еще не умею работать, но, надеюсь, когда-нибудь научусь. В общем, мы люди все знающие, так что помним, кто там говорил о том, что человек сперва пишет сложно и плохо, потом сложно и хорошо, потом плохо и коротко и только потом коротко и хорошо».

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Барды поют памяти Славы... Фото: Андрей Шаврей.

«Интернет – сегодня это и есть то место, где собран основной читатель. И мне он, если честно, больше нравится. Вот поставил в «жужу» («Живой журнал». – Прим. ред.) свое впечатление от прожитого дня, ситуации – и сразу комментарии, читательский отклик. А зачем при этом книги выпускают таким тиражом? Наверное, для того, чтобы мучить народ. И писателя».

Вместо постскриптума

Во время одной презентации книги Славы, когда уже началась автограф-сессия, я был сильно впечатлен: к Славе подлетела девушка, растолкала всех локтями и закричала:

– Слава! Надпишите мне книгу, надпишите! Надпишите на имя моего свекра. Понимаете – для свекра!

Сантехник понял всё сразу. И надписал: «Дорогой свекр! Вам унитаз не починить? Слава Сэ. Недорого». И добавил телефон.

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#писатель
Автор - Андрей Шаврей
Андрей Шаврей
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(1)
  • A
    Anim
    21-го апреля

    Привет из 90ых... Светлая память тебе, Славик!

    17
    1

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