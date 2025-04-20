Baltijas balss logotype

Неожиданно: рубль объявлен самой доходной валютой мира в 2025 году 2 1310

Бизнес
Дата публикации: 20.04.2025
Deutsche Welle
Неожиданно: рубль объявлен самой доходной валютой мира в 2025 году
ФОТО: pixabay

Курс российского рубля к доллару и юаню достиг максимума с июня 2023 года. Доходность от рубля стала выше, чем от золота.

Как сообщает DW, курс доллара США к рублю составил в последний день перед пасхальными каникулами 82,02. В конце ноября 2024 года курс российской валюты рухнул почти до 110 рублей за доллар. Однако в начале 2025 года за один доллар давали 101,68 рубля. Курс текущего года достиг максимума 15 января (103,44) после того, как администрация Джо Байдена ввела санкции против российской нефти. Однако затем, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, курс пошел вниз. За это время рубль укрепился к доллару на 30%.

Нынешний курс доллара к рублю - минимальный с июня 2023 года, юаня - с мая 2023 года. Евро торговался дешевле в феврале и марте 2025 года.

Американское агентство Bloomberg сообщило, что на международном внебиржевом рынке рубль укрепился к доллару с начала 2025 года на 38%, став самой быстрорастущей валютой в мире. Рубль оказался более выгодным вложением, чем золото. Оно подорожало лишь на 23%.

Читайте нас также:
#рубль #валюта
19
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    21-го апреля

    Бред какой-то. Что то слабо верится.🤣

    0
    1
  • VS
    Vad Sorry
    20-го апреля

    Вроде бы санкции должны были разрушить рубль? А оказалось отказывается от дешёвого бензина,газа, металлов, разрушает экономику Евросоюза? Пока временно можно печатать деньги закрывать заводы, брать кредиты ну это же временно? Какой есть выход из ситуации?

    32
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Русские могут платить криптой в 300-400 местах, но скоро за это оштрафуют до 10 000 EUR
Рубль с биткойном не сошлись. Иконка видео
Гайана втрое больше Латвии, а теперь еще с перспективной нефтедобычей
Джорджтаун красив деревянным колониальным зодчеством. Иконка видео
Официальная минималка 1,09 доллара США в месяц: нефтяное проклятие Венесуэлы
Купюры имеют вертикальный дизайн, изначально приспособлены к пересчету в пачках.
В третий тур конкурса на директора airBaltic вышли четверо. Зарплата будет «гораздо ниже»
В третий тур конкурса на директора airBaltic вышли четверо. Зарплата будет «гораздо ниже»
В Польше обнаружено одно из крупнейших в Европе месторождение нефти
В Польше обнаружено одно из крупнейших в Европе месторождение нефти 2 637
Есть десятки потенциальных инвесторов для Tet и LMT: министр объяснил, зачем их продавать
Есть десятки потенциальных инвесторов для Tet и LMT: министр объяснил, зачем их продавать 342
Трудовые индусы хорошо вырабатывают ВВП. Иконка видео
План завести на Урал миллион гастарбайтеров из Индии вызвал панику 454
Шопинг стал национальной идеей Поднебесной. Иконка видео
Китайцы продали друг другу потребительских товаров на 6 800 000 000 000 долларов 337

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 12
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 18
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 33
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 42
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 53
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 87
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 12
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 18
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео