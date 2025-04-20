Неожиданно: рубль объявлен самой доходной валютой мира в 2025 году

Курс российского рубля к доллару и юаню достиг максимума с июня 2023 года. Доходность от рубля стала выше, чем от золота.

Как сообщает DW, курс доллара США к рублю составил в последний день перед пасхальными каникулами 82,02. В конце ноября 2024 года курс российской валюты рухнул почти до 110 рублей за доллар. Однако в начале 2025 года за один доллар давали 101,68 рубля. Курс текущего года достиг максимума 15 января (103,44) после того, как администрация Джо Байдена ввела санкции против российской нефти. Однако затем, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, курс пошел вниз. За это время рубль укрепился к доллару на 30%.

Нынешний курс доллара к рублю - минимальный с июня 2023 года, юаня - с мая 2023 года. Евро торговался дешевле в феврале и марте 2025 года.

Американское агентство Bloomberg сообщило, что на международном внебиржевом рынке рубль укрепился к доллару с начала 2025 года на 38%, став самой быстрорастущей валютой в мире. Рубль оказался более выгодным вложением, чем золото. Оно подорожало лишь на 23%.