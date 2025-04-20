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А паромы - лучше. Пассажиры круизных судов не успевают принести Латвии экономическую пользу 1 2985

Бизнес
Дата публикации: 20.04.2025
TV3
А паромы - лучше. Пассажиры круизных судов не успевают принести Латвии экономическую пользу

В Рижский порт этим летом все чаще будут заходить иностранные круизные лайнеры — их количество увеличится почти на треть по сравнению с прошлым сезоном.

Круизная отрасль по всему миру оживает после спада, вызванного Covid-19, и страны Балтии становятся все более привлекательным направлением для зарубежных путешественников. Есть ли повод для оптимизма?

В сфере гостеприимства в Латвии особого оптимизма нет. Конечно, туристы покупают пиво и сувениры, но настоящий подъем могла бы обеспечить лишь восстановленная паромная связь, сообщают TV3 Ziņas.

В этом году в Рижском порту заявлено 85 заходов круизных судов — на почти 30% больше, чем в прошлом. По словам представителей Свободного порта, суда принадлежат различным европейским и американским операторам. На следующий год уже забронированы 90 заходов. Сезон начался рано — первый круизный лайнер прибыл в Ригу еще в феврале, но основное движение ожидается в теплое время года.

Эдгар Суна, заместитель руководителя Рижского свободного порта по вопросам развития: «В среднем судно проводит в порту один день, обычно приходит рано утром — в 8-9 часов. Это видят рижане, едущие на работу. Лайнеры швартуются недалеко от исторического центра. Пассажиры находятся в городе 7-8 часов, но есть положительная тенденция: часть судов остается на ночь и проводит в Риге два дня — интерес туристов выходит за рамки только столицы».

Тем не менее, для рижских рестораторов такие новости хоть и позитивны, но не означают серьезного экономического подъема. Пока круизная отрасль оживает, паромное сообщение фактически исчезло — а именно паромы из Скандинавии ранее привозили самых платежеспособных туристов, которые ночевали в отелях и активно тратили деньги в ресторанах.

Янис Ензис, президент Латвийской ассоциации ресторанов: «Экономический эффект не так велик, ведь на круизных лайнерах есть питание и ночлег, эти туристы не остаются в отелях. В лучшем случае они покупают сувенир, заходят в бар выпить пива. Это несравнимо с тем, какой эффект давало бы восстановление паромного сообщения, о чем отрасль говорит уже много лет. Мы надеемся, что паромы все же вернутся в Ригу — ведь мы потеряли их во время ковида».

Регулярное паромное сообщение из Риги прекратилось в 2020 году, и компания Tallink не планирует его восстановление. На ситуацию повлияла и война России против Украины — ранее с паромами в Швецию часто путешествовали белорусы, но теперь эта категория пассажиров полностью исчезла. Кроме того, неофициально говорят, что для скандинавов Балтия больше не кажется привлекательным направлением из-за геополитических угроз со стороны России.

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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го апреля

    Сколько же людей и из скольки стран разнесут по всему Миру что в Риге делать нечего. Все дорого и бестолково, бессмысленно и бедно. Это будет катастрофа как для Риги, так и Латвии.

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