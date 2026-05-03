«Возможно, Латвия на краю пропасти» - политик 3 3446

Политика
Дата публикации: 03.05.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: «Возможно, Латвия на краю пропасти» - политик
ФОТО: LETA

В 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии NRA ведет разговор с тогдашним депутатом Верховного Совета Латвийской ССР Эдмундом Крастиньшем, который 4 мая 1990 года был одним из 138 депутатов, проголосовавших за Декларацию о восстановлении независимости.

Позже он стал министром по государственному имуществу в правительстве Валдиса Биркавса и министром финансов в третьем правительстве Андриса Шкеле.

— Вы были одним из тех, кто 4 мая 1990 года голосовал за восстановление независимости Латвии. Какие у вас сейчас ощущения, глядя на происходящее? Одни говорят, что всё полностью развалено, другие — что мы никогда не жили так хорошо, как сейчас.

— Я не согласен ни с теми, ни с другими. Латвия многого достигла, но в то же время поводов для большой радости не так уж много. Та геополитическая ситуация, в которой мы находимся, не позволяет никому с уверенностью утверждать, что мы живём лучше, чем когда-либо. Возможно, сейчас мы живём на краю пропасти.

То, что мы экономически живём относительно хорошо, ещё ничего не значит. Государственный долг растёт всё быстрее, и когда-нибудь его придётся возвращать. Сравнивать нынешнее положение с тем, каким оно было раньше, не совсем корректно. Время идёт вперёд, поэтому вполне логично, что должно становиться лучше. Если сравнивать себя с соседями, мы знаем, какова ситуация. Мы не самые сильные, хотя в 1990 году начинали практически с одинаковых стартовых позиций. Сейчас Латвия оказалась в числе отстающих.

