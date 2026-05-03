Министр благосостояния Рейнис Узулниекс в интервью «nra.lv TV sarunas» рассказал, какие доплаты к пенсиям в следующем году получат жители Латвии старше 85 лет.

Министр отметил, что Министерство благосостояния является расходным ведомством, у которого нет «отложенных денег в тумбочке». По мнению Р. Узулниекса, доплаты к базовой пенсии за трудовой стаж следовало ввести уже с 1 января этого года, и, по его словам, причина, почему этого не произошло, — «политическая ревность» со стороны партнёров по коалиции.

Р. Узулниекс считает, что это не прихоть, а необходимость, поскольку у пенсионеров старше 80 лет и особенно 85+ — самые низкие пенсии, а в возрасте 85+ в Латвии насчитывается около 65 000 человек. Средняя доплата к пенсии может составить примерно 20–40 евро в месяц.

Также министр признал, что у пенсионеров старше 80 лет, к сожалению, основной трудовой стаж пришёлся на советский период, и не всегда он оформлялся официально, не у всех сохранились документы. Поэтому этим людям необходимо помогать.

«Есть необлагаемый минимум в размере 1000 евро, полная индексация с октября прошлого года, и единственное, чем мы ещё можем помочь этим пенсионерам, — это доплаты за стаж», — сказал Р. Узулниекс.