"Наша страна была изнасилована и разорена", — это о состоянии Латвии на начало 1990–х годов заявил бывший лидер Народного фронта и вице–спикер Верховного совета Дайнис Иванс.

Во дворце "Зиемельблазма" в конце прошлой недели состоялась конференция "Балтийская независимость и латышский дух".

"Из советской тьмы"

Со своей стороны, президент Эдгарс Ринкевичс, которому было предоставлено слово для первого доклада, призвал посмотреть на позитивные стороны 35–летнего пути ЛР. Вышла она "из советской тьмы", в "идеальное время" для восстановления независимости:

— Народ это сделал. Это событие записано золотыми буквами в нашей истории.

Глава государства поблагодарил всех, кто не побоялся — и оставил в стороне разногласия. Теперь Латвия — участник "полка демократических государств", "мы можем слушать и петь песни, которые для нас важны". Однако сейчас вновь пришло время перемен, когда нужно защищать Украину — ибо это борьба за независимую Латвию и существование нашего народа.

— Время важных дел и решений отнюдь не ушло в прошлое, — предупредил президент "не бояться неизвестности". "Есть одна вещь, которая нас отличает от 35–летней давности — тогда думали, как достичь целей. Сейчас часто говорим — почему можно не делать". Потому, подчеркнул Э. Ринкевичс, так важно посмотреть в зеркало — и найти в себе смелость действовать.

Спикер Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян) от лица парламентской власти напомнила, что в XX веке было совсем немного государств, которые сумели и завоевать, и потерять, и восстановить свою независимость.

— Наша Песенная революция была международно узнаваемым событием, чтобы ненасильственным путем вырваться из оков империи, — заявила глава парламента.

Главное — латышская идентичность

— Радостно, что в Латвии выросло целое поколение, которое не знало власти тоталитаризма, — сказала политик. Потому молодежи важно через фильмы, книги, передавать идею о том, что за свободу необходимо бороться — каждодневно.

"Международный порядок изменился. Свобода и независимость более не само собой разумеющиеся вещи", — констатировала председатель парламента. — Наши успехи в будущем зависят от того, как мы будем едины".

Премьер Эвика Силиня ("Новое Единство") в кратком выступлении обозначила события 1990 года как "исторический поворот". "Это ответственность каждого из нас. Государственность значит действие — защищать Латвию, делать ее сильней".

— Меняются обстоятельства экономики и безопасности, мышление людей, — сказала глава правительства. Но главное, что остается — "латышская идентичность".

"Достигли сноса оккупамятника"

Так сказала от имени "Клуба 4 мая" его председательница Велта Чеботаренока. Депутаты ВС ЛР, голосовавшие за независимость 35 лет назад, решили не вмешиваться в политику, но иногда говорят свое веское слово. В частности, в заслугу ветеранам парламента госпожа Чеботаренока поставила уничтожение памятника Красной армии за Двиной.

Между прочим, В. Чеботаренока (1949) — дочь директора Государственной библиотеки Айны Деглавы и секретаря Юрмальского комитета Коммунистической партии Советского Союза Арнолдса Деглавса, организовывала выставки московских и ленинградских художников в Риге, снималась в кинокартине "Белое солнце пустыни" и была секретарем студии кинолюбителей ЛССР.

Затем госпожа Чеботаренока вернулась к своему амплуа в искусстве и продемонстрировала аудитории "Зиемельблазмы" краткий видеофильм, где рассказывалось, как была утеряна независимость (кадры отправки делегации в Москву в августе 1940 года через увитую цветами пограничную арку) и как ее завоевали вновь (столкновение с вооруженными дубинками милиционерами у Памятника Свободы в 1987 году).

Этими кадрами убеждали, что СССР — зло. (Хроника 1940 года.)

Коммунисты — правильные и реакционные

Президент Латвии в 2019–2023 гг. Эгилс Левитс напомнил, что до середины 1980–х годов "продолжалась колонизация Латвии":

— Латышей было едва 52%, это была целенаправленная политика, чтобы Латвия уже никогда не восстановила независимость.

Потому в 1985 году Левитс опубликовал научную статью в канадском журнале Vaga, что и в условиях меньшинства латыши могут опираться на "теоретически реальную возможность" восстановления независимости. Вскоре возникли группа Helsinki 86, Клуб защиты среды, Народный фронт.

— Глядя на латышское движение независимости, мы видим, что оно состояло из разных фрагментов, которые двигались в одном направлении. Движение за национальную независимость, эмиграция, призывали к восстановлению государственности. На стороне противника произошло дезертирство ряда коммунистов. Коммунисты–реформаторы постарались впрыгнуть в последний вагон, что создало известное напряжение в Народном фронте. Они вошли со своими должностями в госуправлении. А реакционные коммунисты стояли вдоль рельсов и забрасывали поезд камнями.

"Очень интересным феноменом" Э. Левитс назвал Гражданские комитеты, в которых безо всякой поддержки власти зарегистрировалось 600 000 граждан ЛР до 1940 года и их потомков.

— Были возможны два пути — так называемый парламентский, и Конгресса граждан, на котором и я тогда был. Документы были хорошо разработаны.

Со своей стороны, Верховный Совет планировал перенять "оккупационную власть". В отличие от Эстонии, единства между сторонниками независимости не возникло. 18 марта 1990 года прошли выборы в ВС, которые призвали бойкотировать радикалы, так как в них "участвовали не только граждане Латвии, но и СССР".

Не допустить "нулевого варианта"

Сам Э. Левитс в газете LiteratUra un MAksla еще 18 февраля 1990 года опубликовал "дорожную карту" продвижения к независимости, из которой вытекало, что дорога Латвии похожа на дельту реки с рядом протоков. Можно было голосовать и за коммунистов, порекомендовал эксперт из ФРГ — если независимые. Затем стали готовить декларацию:

— У меня был хороший друг Роландс Рикардс, со светлыми мыслями. В Латвийском университете я набросал первые эскизы. Он пригласил Вилниса Эглайса.

Состоялось совещание в Академии наук. Юридическое предложение было — так как оккупация незаконна, у любого человека или института есть обязанность ее ликвидировать. В том числе и у Верховного Совета!

В апреле 1990 года вовсю действовала уже рабочая группа по подготовке Декларации независимости. Эгилс Левитс в обществе Эдвинса Инкенса съездил в Литву сверить часы с тамошними лидерами — Витаутасом Ландсбергисом и Казимерой Прунскене. Активную роль в правовом оформлении независимости Латвии помогли создать юристы: Андрис Тейкманис, Гунарс Кусиньш и Талавс Юндзис.

Э. Левитс предупредил, что очень важным было не допустить "нулевого варианта" по отношению к гражданам СССР, которые жили в республике:

— Латвия ушла бы совсем в другом направлении.

Последние штрихи в Декларацию независимости Левитс вносил уже на расстоянии — КГБ Латвии его выслал, что было "жестом в сторону Москвы". А в исполнительной власти правительство Вилниса Бресиса уже было сменено Советом министров Иварса Годманиса.

Далее президент Левитс заметил, что у Латвии всегда присутствовала "государственная воля", ведь мы — не Каталония. И теперь надо думать, как государственность утверждать. Помнить при этом, что это — "проект латышской нации", хотя в начале на референдуме 1991 года за независимость проголосовали и "приезжие, колонисты".