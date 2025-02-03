Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Германии растет число пенсионеров на грани бедности 1 1219

В мире
Дата публикации: 03.02.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: В Германии растет число пенсионеров на грани бедности
ФОТО: Unsplash

В 2024 году в ФРГ насчитывалось 3,54 млн лиц старше 65 лет, которым угрожает бедность. Такие данные статистиков обнародовал левопопулистский "Союз Сары Вагенкнехт", пишет DW.

Количество пенсионеров в Германии, которым угрожает бедность, в 2024 году увеличилось до 3,54 миллиона человек, или 19,6 процента от числа пенсионеров. Таковы данные Федерального статистического ведомства, имеющиеся в распоряжении фракции бундестага левопопулистской партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), сообщают издания медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland в понедельник, 3 февраля.

Это означает прирост в 300 тысяч или на 1,2 процента. Уровень риска значительных материальных лишений вырос для населения ФРГ в целом, но в меньшей степени - на 1,1 процентных пункта - и составил 15,5 процента.

Меньше 60 процентов от средней зарплаты

Считается, что под угрозой бедности находятся лица, имеющие меньше 60 процентов от среднего дохода в ФРГ. В 2024 году этот показатель для одного человека составлял 1378 евро в месяц после вычета налогов, а для семьи из двух взрослых и двух детей - 2893 евро.

Пенсия в Германии является "мегапроблемой", заявила RND основательница левопопулистской политической силы Сара Вагенхнехт (Sahra Wagenknecht), не упустив возможности раскритиковать пенсионную политику социал-демократов. Вагенкнехт призвала создать пенсионную систему по австрийскому образцу, в которой взносы делают также государственные служащие и самозанятые.

×
Читайте нас также:
#Германия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
6
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео