Количество пенсионеров в Германии, которым угрожает бедность, в 2024 году увеличилось до 3,54 миллиона человек, или 19,6 процента от числа пенсионеров. Таковы данные Федерального статистического ведомства, имеющиеся в распоряжении фракции бундестага левопопулистской партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), сообщают издания медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland в понедельник, 3 февраля.

Это означает прирост в 300 тысяч или на 1,2 процента. Уровень риска значительных материальных лишений вырос для населения ФРГ в целом, но в меньшей степени - на 1,1 процентных пункта - и составил 15,5 процента.

Меньше 60 процентов от средней зарплаты

Считается, что под угрозой бедности находятся лица, имеющие меньше 60 процентов от среднего дохода в ФРГ. В 2024 году этот показатель для одного человека составлял 1378 евро в месяц после вычета налогов, а для семьи из двух взрослых и двух детей - 2893 евро.

Пенсия в Германии является "мегапроблемой", заявила RND основательница левопопулистской политической силы Сара Вагенхнехт (Sahra Wagenknecht), не упустив возможности раскритиковать пенсионную политику социал-демократов. Вагенкнехт призвала создать пенсионную систему по австрийскому образцу, в которой взносы делают также государственные служащие и самозанятые.