Вступление в силу предлагаемых поправок к Закону о церквях и приходах Эстонской Республики по сути означало бы закрытие монастыря Куремяэ, пишет настоятельница монастыря Куремяэ Филарета Калачова в открытом письме Рийгикогу и министрам.

«Нам понятна цель законопроекта – заставить ЭПЦ МП сменить юрисдикцию и перейти под покровительство Константинополя. И наши неоднократные объяснения, что монастырь не может самочинно инициировать и отказаться от юрисдикции, остались неуслышанными»,- пишет Филарета Калачова.

По ее словам, юридической стороной документа занимаются юристы. «Мы простые монахи, никогда не лукавили с власть имущими, и сейчас говорим и вам и обществу то же самое – мы в своей позиции честны и перед Богом, и перед людьми",- отмечает настоятельница монастыря Куремяэ.

Она поясняет, что В 90-е годы монастырь полностью отказался от всего имущества, бескомпромиссно и без претензий все отдал государству ради духовной связи с Материнскою Церковью.

«Мы всегда выполняем условия заключенного в то время договора. Без сомнений вы прекрасно понимаете – утверждая поправки к Закону, вы ставите монастырь вне Закона, давая на выбор только 2 варианта: либо смена юрисдикции, либо принудительная ликвидация – вы прекрасно понимаете, что своими действиями вы фактически закрываете монастырь. Воистину вы хотите войти в историю как парламентарии, насильно прекратившие существование известного более сотни лет женского Православного монастыря Эстонии?"- обращается Филарета Калачова к депутатам Рийгикогу.

По ее словам, не может не удивлять позиция государства, возлагающего ответственность за создавшееся положение на монастырских насельниц, делая их ответственными за решения, которые принимают политики. «Мы ушли из мира, мы далеки от политических проблем, живем вне политики служа Богу молитвой и трудом, – а нас буквально втягивают в политику и обвиняют в нежелании вести диалог», -говорится в обращении настоятельницы монастыря.

«Хотим напомнить историю многострадального Иова из Ветхого Завета, который жил праведно перед Богом, и Господь его любил, но враг рода человеческого, завидуя, стал говорить, что Иов праведен только потому, что Бог его любит и все ему дает. Если же он все потеряет, то будет хулить Бога. На это Господь дал власть диаволу делать с Иовом все, что хочет, с одним условием – не касаться его души. Душа принадлежит только Богу. Задумайтесь над этим…»,- говорится в письме.

«Инициаторы законопроекта заставляют нас совершить каноническое преступление, мотивируя это тем, что они якобы стараются оградить монастырь от проблем. Ответим словами древнего мудреца Сократа: «Платон мне друг, но ИСТИНА дороже». На всю неправду в отношении нашей Святой и любимой обители мы, насельницы, смиренно отвечаем: БОГ вам СУДЬЯ!...»,- говорится в письме, подписанном «Игуменья Филарета с сестрами».