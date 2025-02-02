В Финляндии выразили обеспокоенность пошлинами США в адрес ЕС 1 775

В мире
Дата публикации: 02.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Финляндии выразили обеспокоенность пошлинами США в адрес ЕС
ФОТО: Global Look Press

Премьер Финляндии Орпо выразил обеспокоенность пошлинами США в отношении ЕС.

Финляндия обеспокоена возможными пошлинами со стороны США в отношении товаров из Европейского союза (ЕС), которые собирается ввести новый президент страны Дональд Трамп. Об этом заявил премьер-министр скандинавской страны Петтери Орпо в интервью Yle.

По словам главы кабмина Финляндии является очень серьезной. «Мы уже видели, что он (президент США Дональд Трамп. — прим. "Ленты.ру") также реализует свои торгово-политические угрозы», — заявил Орпо.

Премьер Финляндии высказался о необходимости странам ЕС вместе координировать действия в этом вопросе. Кроме того, он призвал лидеров европейских стран обдумать переговорную позицию с Трампом по этому вопросу.

Ранее Трамп пообещал ввести огромные пошлины на продукцию, произведенную в странах БРИКС. Он допустил введение 100-процентных тарифов на импорт в США продукции, выпущенной в государствах-объединения. В организацию входят Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Бразилия, а ткже Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Эфиопия и Индонезия.

