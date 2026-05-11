Байба Браже зовет в Латвию американских солдат и офицеров 7 5100

Наша Латвия
Дата публикации: 11.05.2026
Байба Браже.

Латвия приветствует увеличение численности американских войск в стране. Об этом заявила глава МИД страны Байба Браже, передает Bloomberg.

«Мы ведем переговоры с американскими союзниками, и они также говорят, что мы являемся образцовым союзником», — заявила Браже на фоне сообщений о выводе Вооруженных сил США из Германии, отметив, что Рига была бы рада увеличению числа американских солдат.

Байба Браже не единственная, кто хочет видеть у себя больше американских военных. Ранее Польша и Литва предложили принять на своей территории новые подразделения армии США.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что рассматривает варианты передислокации сил, выведенных из Германии. Трамп также допускал отказ США от военного присутствия в Италии и Испании.

О том, что США сократят численность военного контингента в Германии на более чем 5 тыс. военнослужащих, стало известно из заявления Дональда Трампа 3 мая. «Мы собирается значительно сократить численность военного контингента и сократим его гораздо больше, чем на 5 тыс.», — отметил Трамп.

В Пентагоне чиновники пояснили CBS News, что такой шаг связан с недовольством Дональда Трампа уровнем помощи, которую европейские союзники оказали Штатам в войне с Ираном.

В Европе, согласно заявлению Европейского командования (EUCOM) Вооруженных сил США, находятся около 80 тыс. американских военнослужащих. Из них около 38 тыс. солдат находятся в Германии на постоянной и ротационной основе.

#США #Литва #Польша #Дональд Трамп #Латвия #Европа #Германия #политика
