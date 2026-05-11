По информации испанской радиостанции Cope, стороны подпишут контракт в ближайшее время, а официальное объявление о назначении состоится после финального тура чемпионата Испании. За переход 63-летнего специалиста мадридский клуб выплатит «Бенфике» компенсацию в размере шести миллионов евро.

Лиссабонский клуб готов отпустить португальца после 17 мая, когда команда проведет свою заключительную встречу в национальном первенстве. Для Моуринью это станет вторым периодом работы в «Реале» — ранее он руководил мадридцами с 2010 по 2013 год, выиграв за это время чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

Жозе Моуринью остается одним из самых титулованных наставников в мировом футболе и первым тренером, сумевшим выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. В «Бенфике» он работал с сентября 2025 года, а до этого возглавлял такие топ-клубы, как «Челси», «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «Рома».